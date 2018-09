FC Barcelona Valverde: «Ha sido un accidente» 02:35 Resumen y goles del Leganés 2-1 Barcelona «Se nos han ido cinco puntos difíciles de explicar», reconoce el técnico tras el empate ante el Girona y la derrota en Butarque COLPISA Leganés Miércoles, 26 septiembre 2018, 23:21

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, consideró que caer 2-1 en Leganés en la 6ª jornada liguera se trató de «un accidente» en la trayectoria de su equipo. Un gol no es renta suficiente, vas 1-0 y siempre estás expuesto a un accidente que es lo que nos ha ocurrido, que ha sido un accidente», consideró Valverde en rueda de prensa. «Y luego que no hemos generado las ocasiones que nos hubiese gustado generar, de ahí el resultado», añadió el técnico azulgrana, que cosechó su primera derrota de la temporada, tras el empate del domingo ante el Girona (2-2). «Se nos han ido cinco puntos en tres días difíciles de explicar por como han sido los dos partidos, pero hay que seguir adelante», añadió.

La pasada campaña la primera derrota llegó ya cuando el equipo era matemáticamente campeón, ante el Levante. «La peor sensación que me deja el 2-1, que hemos acusado demasiado el golpe, excesivamente, no hemos llegado arriba con la suficiente soltura. Esto es fútbol, puede pasar. A veces cuesta explicar cosas que ocurren, tienes un partido controlado, y se te escapa con dos goles así», añadió el entrenador azulgrana, que no negó que se siente responsable cuando le recordaron que ha encajado ya los mismos goles que la pasada campaña en 18 jornadas. «Me siento como se tiene que sentir un entrenador que ha perdido, todos nos sentimos responsables», concluyó.

También analizaron lo sucedido dos de los capitanes azulgranas. «Hemos de ser más sólidos. Somos un equipo, ganamos y perdemos todos», dijo Sergio Busquets, con gesto serio. Por su parte, Sergi Roberto, mostró autocrítica: «No podemos encajar dos goles en dos minutos. Toca corregir los errores y pensar en el siguiente partido».