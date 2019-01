Jornada 19 El Valencia mide sus problemas con los del Valladolid Mientras los che han ofrecido una pobre imagen en los últimos encuentros, el equipo pucelano llega a Mestalla tras tres jornadas sin perder EFE Sábado, 12 enero 2019, 07:23

Valencia y Valladolid miden sus respectivos problemas futbolísticos y clasificatorios en Mestalla, donde confrontarán sus fuerzas en un choque marcado por las dudas que genera la dirección de Marcelino García Toral al frente del equipo valenciano.

Mientras el Valencia ha ofrecido una pobre imagen en los últimos encuentros, el Valladolid llega a Mestalla tras tres jornadas sin perder y los veintidós puntos que acumula el equipo local frente a los veintiuno del visitante son fiel reflejo de las respectivas dinámicas.

Por lo que respecta al Valencia, la derrota en El Molinón este miércoles ante el Sporting, un equipo de la zona media de la tabla de Segunda y que jugó sin algunos de sus titulares, en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey agravó la crisis del equipo, que llegaba de perder en el campo del Alavés.

Mateu Alemany, director general del Valencia, descartó este jueves que el club vaya a destituir a Marcelino a «a corto plazo» pero admitió que los tiempos del fútbol son más rápidos que en otros ámbitos y dijo que ese periodo no es inferior a «cinco días», tiempo que incluye el choque de este sábado y la vuelta copera del martes.

En el club de Mestalla asumen que apenas hay margen de error, lo que unido a la complicada situación del técnico asturiano convierte al choque en trascendental para sus intereses y su estabilidad a corto plazo.

Para el encuentro, el técnico asturiano recuperara al mediocentro francés Francis Coquelin, cuya baja unida a la de su compatriota Geoffrey Kondogbia había dejado al equipo sin un jugador específico de corte defensivo para el medio centro en los últimos encuentros.

En la enfermería también sigue también Gonçalo Guedes, mientras que el club ya no cuenta con Michy Batshuayi, quien negocia su salida del club.

Marcelino recuperará respecto al encuentro en Mendizorroza a Carlos Soler y a José Luis Gayà, que cumplieron un partido de sanción y apuntan al 'once', mientras que el canterano Kang In Lee, que ya jugó ante el Sporting, está entre los dieciocho convocados por el técnico valencianista, aunque no será titular.

El técnico del Real Valladolid, Sergio González, ha considerado que el Valencia puede pagar la presión de jugar en su feudo y, a río revuelto, ganancia de pescadores, por lo que el objetivo será salir con la máxima concentración, como suelen hacerlo lejos de Zorrilla, y ser capaces de aprovechar las ocasiones generadas.

El cuadro blanquivioleta también ha sumado dos derrotas en sus últimas citas, una en liga y la otra en Copa del Rey, pero mantiene la confianza en su juego y acuden a Mestalla con la firme intención de reencontrar la seguridad mostrada en el plano defensivo para, a través de ella, poder sumar más puntos.

De cara a este choque, González no podrá contar con la baja obligada por lesión de Luismi, recién operado, además de la de Verde (gastroenteritis) y Cotán (molestias musculares), mientras que fuera de la lista ha dejado, por decisión técnica, a Moi y Joaquín.

La convocatoria completa la conforman Masip, Yoel, Antoñito, Moyano, Kiko Olivas, Calero, Nacho, Borja, Alcaraz, Anuar, Míchel, Keko, Toni, Leo Suárez, Ivi López, Óscar Plano, Enes Ünal y Duje Cop.

- Alineaciones probables:

Valencia: Neto, Wass, Garay, Paulista, Gayà, Soler, Coquelin, Parejo, Cheryshev, Rodrigo y Santi Mina.

Valladolid: Masip; Moyano, Kiko Olivas, Calero, Nacho; Keko, Rubén Alcaraz, Míchel o Anuar, Toni Villa; Óscar Plano y Ünal.

Árbitro: Iglesias Villanueva (Comité gallego)

Estadio: Mestalla

Hora: 16:15