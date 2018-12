Elecciones Athletic Uribe-Echevarría recibe el apoyo del PNV en la presentación oficial de su candidatura Candidatura de Uribe-Echevarría para presidir el Athletic La presidenta del Bizkai Buru Batzar, Itxaso Atutxa, ha respaldado al candidato así como otros miembros del PNV DV Jueves, 20 diciembre 2018, 17:12

Alberto Uribe-Echevarría ha presentado este jueves de forma oficial su candidatura a presidir el Athletic de Bilbao. En el acto, el economista bilbaíno ha presentado a las 16 personas de su plancha y ha recibido el apoyo de personalidades relevantes del mundo del deporte y de la política.

«Tenemos un barco sofisticado que navega en aguas turbulentas, pero conocemos el rumbo y disponemos del equipo perfecto para llevar al Athletic», ha asegurado el candidato. La presidenta del Bizkai Buru Batzar Itxaso Atutxa ha escuchado atenta las palabras de Uribe-Echevarria. La representación jeltzale ha sido amplia ya que también han acudido al acto Íñigo Ortuzar, alcalde de Zierbena, o el exdiputado general de Bizkaia Josu Bergara, entre otros.

Antes de dar por concluido el acto de presentación, Uribe-Echevarría ha querido reforzar su mensaje con una serie de apreciaciones que, en cierto modo, también ha caído en el buzón de Aitor Elizegi, un rival al que, por cierto, no ha mencionado ni una sola vez. «Hemos hecho un esfuerzo de concretar las propuestas. En el programa no hay nada en lo que no creemos, no hay ninguna medida que no se pueda implantar y no planteamos nada que sea un brindis al sol». Cuando ha pisado el resbaladizo terreno de la animación, el excontador ha insistido en que la conversión de San Mamés en una caldera es «responsabilidad de todos». Y ha añadido: «Si alguien cree -en clara alusión a su contrincante electoral- que con una grada se soluciona todo, se equivoca». Para acabar, y una vez más, ha empleado el eslogan «queremos generar ilusión, no hacer ilusionismo» y ha rematado con una frase que ha sido seguida por los aplausos. «Nos gusta soñar con un Athletic txapeldun; para todo lo demás preferimos estar despiertos».

La apuesta social de Elizegi

Por su parte, el otro candidato a ser el nuevo presidente del Athletic, Aitor Elizegi, ha explicado en su acto de esta mañana su apuesta social y de innovación y negocio digital con la cual desea modernizar al Athletic.

«Los socios son los dueños del club y su opinión es lo más importante», han afirmado desde su candidatura. Así que el reto es «fomentar la participación con diferentes herramientas y además los socios barria contarán con voz en las asambleas en su primer año en el club». Otro punto fundamental «es una grada de animación joven», y como ha dicho Elizegi, «generaremos una escuela de animadores», así como la relación con los veteranos y el contacto «intenso» con las peñas y con aficiones de otros clubes.