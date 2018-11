Jornada 11 Solari: «Le he dicho a Vinícius que se atreva y que defienda también» Solari trasmite instrucciones a Vinícius. / Javier Lizón (EFE) El técnico argentino se mostró práctico tras su debut liguero y se quedó con la importancia de los tres puntos ante un rival «muy trabajado, ordenado y compacto» COLPISA Madrid Sábado, 3 noviembre 2018, 19:05

«Necesitábamos ganar». Así de contundente se mostró Santiago Hernán Solari en su primera rueda de prensa posterior a un partido en el Santiago Bernabéu. El argentino se queda con lo positivo de un debut áspero, con una victoria trabajada ante el Valladolid. «Contra equipos difíciles no se puede pretender salir con victorias holgadas, hay que pelear hasta el final y estoy muy feliz por ello», señaló.

Destacó Solari la importancia de la victoria ante un equipo «muy trabajado, ordenado y compacto que además se maneja muy bien al contragolpe» y del que resaltó además sus buenos resultados hasta ahora, ya que llegaba al Bernabéu tras siete partidos sin perder. «Me gustaría ganar 7-0 con siete goles de media chilena pero se que el fútbol es duro», aseguró el técnico, que se queda con «el orden y el equilibrio del primer tiempo. No nos generaron peligro al contragolpe en la primera media hora». Asimismo, destacó la importancia de «mantener la portería a cero».

Respecto a una de las sensaciones del partido, Solari desveló las instrucciones que le dio al brasileño antes de que saltase al césped del Bernabéu por segunda vez tras los dos minutos que disputó frente al Atlético. «Que se atreva, que encare y que defienda también porque el trabajo de banda es muy importante. Lo primero no hace falta que se lo diga, lo segundo sí», explicó el técnico blanco, que no se mostró excesivamente preocupado por la euforia que parece haberse desatado entre el madridismo sobre el ex del Flamengo. «Los que estamos dentro del fútbol no podemos luchar contra lo que hay fuera. Que la gente se ilusione es fantástico. Es uno más de la plantilla con sus virtudes y sus defectos, que evidentemente están ahí por su edad y su casi nulo tiempo de maduración en esta categoría», afirmó.

«El fútbol es lo anímino, lo emocional y la autoconfianza. El gol cambió el partido. Nuestros jugadores son grandes profesionales con muchas experiencia y todos tenemos que manejar nuestras emociones y es algo difícil con todo ese público. La gente se pone nerviosa, como es normal porque está acostumbrada a ganar, pero lo importante es que los jufadores tuvieron paciencia y al final consiguieron ganar», señaló Solari sobre el estado anímico de la plantilla y la importancia de una victoria.

«La gente se expresa, mañana hace un gol y lo celebra todo el mundo», declaró sobre los pitos a Gareth Bale en el cambio por Lucas Vázquez. También quiso destacar la labor de los otros dos sustituidos, Casemiro y Asensio: «Su trabajo fue igual de importante que el de Vinícius o Lucas al final, que son los que movieron al equipo, pero si no está el trabajo previo no sirve de nada. Este es un equipo muy maduro, no es un grupo de niños y están encontrándose a sí mismos también».

De Benzema aseguró que no lo va «a descubrir ahora con todos los entrenadores que lo tuvieron antes. Es un jugador exquisito, muy técnico, que se asocia muy bien con sus compañeros y que hoy también hizo un buen trabajo defensivo».

Por último, respecto a su estreno en el banquillo del Bernabéu aseguró: «Me he sentido muy bien, ya he estado aquí y estoy muy habituado. Este es un cargo de gran responsabilidad aunque sea por un minuto».