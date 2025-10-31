Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Matías Almeyda y Diego Pablo Simeone. Agencias
LaLiga EA Sports

Simeone y Almeyda, el apasionado reencuentro entre dos amigos que echa humo

Los técnicos del Atlético y el Sevilla coincidieron en el mejor Lazio y compartieron seis años habitación en la Albiceleste, donde El Pelado fumaba y molestaba al Cholo

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Viernes, 31 de octubre 2025, 13:22

Comenta

De compañeros de equipo y convivencia a amistosos rivales en el banquillo. Los bonaerenses Diego Pablo Simeone y Matías Almeyda, quienes se profesan una admiración ... mutua que trasciende lo meramente profesional, se reencontrarán este sábado enlos banquillos opuestos del Metropolitano con motivo del atractivo choque que enfrenta al Atlético con el Sevilla en el choque correspondiente a la undécima jornada de Liga.

