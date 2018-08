Pretemporada El 'mago' Cazorla recupera la sonrisa Santi Cazorla, durante un amistoso con el Villarreal. / John Clifton (Reuters) El internacional español, cuya carrera puso en peligro la plaga de lesiones sufrida los dos últimos años, ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Villarreal EFE VILA-REAL (CASTELLÓN) Jueves, 9 agosto 2018, 22:03

El internacional español Santi Cazorla ha señalado durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal, que era un día «muy especial y emocionante» tras todo el esfuerzo realizado durante los dos últimos años, tras ser operado hasta en ocho ocasiones y peligrar su carrera profesional.

«Es un día muy especial, por volver a mi casa. Doy las gracias al Villarreal, ya no solo por abrirme las puertas cuando tenía 18 años, sino por haber sentido su apoyo en estos momentos tan difíciles y abrirme de nuevo las puertas», ha explicado.

Cazorla, que vuelve al club castellonense tras haber estado a prueba durante la pretemporada, ha afirmado que «ahora a ponerse la pilas y con ganas de comenzar esta nueva etapa en el Villarreal». «Mi idea es dar el máximo y poder estar al máximo nivel», ha agregado. «Tengo que disfrutar el momento. Soy exigente y quiero seguir mejorando. No me sirve conformarme. Tengo margen de trabajo. Aún tengo unos dolores y quiero quitarlos y estar mejor. Creo que puedo mejorar mi nivel de cara al futuro», ha remarcado.

El futbolista asturiano ha elogiado al Villarreal, del que ha dicho que «es un ejemplo como hace las cosas el presidente, el club... Me he emocionado porque son muchas sensaciones y recuerdos. Y ojalá siga haciendo cosas bonitas como hice en el pasado».

«Me he encontrado cosas diferentes. Soy más mayor y puedo aportar otras cosas a la gente joven. El club ha crecido para bien, en instalaciones. A nivel futbolístico no me ha costado adaptarme. Todos me han acogido muy bien y eso facilita mucho las cosas», ha proseguido.

«El día que me fui de aquí sabía que volvería»

Tras superar tantos problemas físicos y volver a sentirse jugador, Cazorla ha comentado que «detrás de las cámaras no sale mucha gente que ha estado conmigo. Mikel Sánchez y todo su equipo, Alavés, Arturo, mi fisio personal Juan Carlos y sobre todo mi familia, que no he podido estar demasiado con ellos en estos dos años». «Todos me han hecho ver el lado positivo de las cosas y gracias a ellos estoy aquí ahora. El día que me fui de aquí sabía que volvería. Era un hasta luego», ha indicado.

Cazorla también ha tenido palabras de agradecimiento por los múltiples mensajes de apoyo que ha recibido durante los últimos tiempos. «Por suerte tengo el cariño de allá donde he estado. Aquí por supuesto, Málaga, Arsenal... recibo muchos mensajes diciéndome que cuando vaya a jugar ante sus equipos me aplaudirá», ha apuntado.

Demarcación

Preguntado por la posición en la que cree que le puede ubicar el técnico Javi Calleja, ha señalado: «Creo que me va a meter más en banda con libertad para entrar por el centro. Las charlas que hemos tenido van por ahí. Me adapto a cualquier zona que quiera el míster en el centro del campo. Pero en principio me veo en banda».

Sobre el próximo inicio de Liga, ha comentado: «Será complicado el primer partido de Liga. No es igual un amistoso que cuando llega el momento de la verdad. Intentaré disfrutarlo. Me pasarán muchas cosas por la cabeza muchas cosas en las horas antes; espero que en el campo ya me pueda evadir un poco».