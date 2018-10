Jornada 8 Valverde: «Estamos teniendo que remontar mucho» Valverde, en el banquillo de Mestalla. / REUTERS El entrenador del Barcelona ensalzó la figura de Arthur y aseguró que aporta «cosas muy importantes para el equipo» COLPISA Madrid Domingo, 7 octubre 2018, 23:14

Ernesto Valverde, entrenador del F.C Barcelona, explicó su visión del partido después de que su equipo empatase a uno frente al Valencia en Mestalla. «Ha sido un partido muy disputado. Se nos han puesto las cosas cuesta arriba con el gol inicial y nos hemos aturdido un poco, lo que ellos han aprovechado para tener varias llegadas. Después nos hemos hecho con el juego, hemos empatado y la cosa ha cambiado. Ya en la segunda parte, todo dependía de que nosotros acertásemos alguna de las nuestras o ellos cogiesen una contra», declaró.

El técnico vasco quiso quitar importancia al hecho de que su equipo, una vez más, recibiese gol, en el caso del partido ante el Valencia, en el primer minuto. «El equipo ha salido con la mentalidad que tiene que salir. En Londres marcamos nosotros y hoy hemos recibido el gol. Son cosas que pueden suceder. Nosotros entrenamos para que estas cosas no pasen pero estas son circunstancias del juego. Es cierto que este año estamos teniendo que remontar mucho, al contrario que el año pasado, pero sabemos que eso va a cambiar», explicó.

Para Valverde, el cansancio no es una excusa, y dejó claro que no hizo cambios hasta los últimos minutos porque pensaba «que el equipo estaba bien». «Es verdad que hemos jugado un partido hace cuatro días, pero no es excusa. Cuando un rival se te mete atrás y no deja espacios es dificil», dijo.

Por último, cuestionado por la actuación de Arthur, Valverde quiso ensalzar la figura del brasileño. «Es un jugador que nos junta mucho el equipo, que nos da la posesión, que no la pierde, y eso es básico para nosotros», sentenció.

Rakitic: «Es una pena no poder llevarnos los tres puntos»

Por su parte, Ivan Rakitic, jugador del Barcelona, se lamentó por un empate que, a su modo de ver, fue injusto. «Empezamos mal el partido ya que nos marcaron en el primer minuto. Pero creo que después hemos sido el mejor equipo en el campo y es una pena que no nos hayamos podido llevar los tres puntos», declaró el croata.

El centrocampista culé no quiso excusarse en la acumulación de partidos para justificar el empate. «No es algo nuevo pero es cierto que lelvamos muchos partidos y nos ha costado. Aún así, creo que eso es lo bonito del fútbol y ya tenemos ganas de que llegue el siguiente partido después del parón», afirmó.

El croata dejó claro no estar contento con el rendimiento defensivo del equipo. «Es una lástima, con lo que mucho que se trabaja, nos marquen tan fácil. Este parón lo tenemos que usar para coger fuerzas e intentar mejorar en estos errores», destacó.

Por último, cuestionado sobre la situación de la liga, donde seis equipos están separados por dos puntos. «Es bonito ver como todos luchamos por estar arriba. Eso está muy bien», aseguró.

Marcelino: «El empate me sabe a poco»

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia, se mostró decepcionado con el empate de su equipo ante el Barcelona. «Me sabe a poco. Creo que el Barcelona no nos ha hecho ninguna ocasión más que el gol de Messi. Pienso que ellos tuvieron la posesión y nosotros las ocasiones. En los primeros 20 minutos creo que tendriamos que ir ganando 2-0 en la segunda parte nos han arrinconado mucho con la posesión pero pienso que hoy solo un equipo ha merecido ganar», declaró el entrenador valencianista.

Por otro lado, el entrenador destacó que, pese a la situación en la liga, su equipo «está mejor» de lo que dicen los números y dijo estar satisfecho por el rendimiento mostrado ante «dos grandes equipos como el Barcelona y el Manchester United».