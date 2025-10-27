Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vinicius, en un lance del clásico. EP
Análisis

Vinicius opta por librar un pulso que le pone en la cuerda floja

La encabritada salida del brasileño del clásico tensa aún más la relación con su club tras un duelo que permitió al Real Madrid espantar fantasmas y reforzó a Xabi Alonso

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:40

Comenta

Vinicius vuelve a estar en el disparadero tras aportar la nota discordante en un clásico que permitió al Real Madrid espantar fantasmas y reforzó a Xabi Alonso ... . Mientras el estratega guipuzcoano obtenía su primera victoria de tronío desde que regresó a Chamartín como timonel del transatlántico blanco, el extremo brasileño elevaba el grado de intensidad de un pulso que le pone en la cuerda floja. El estruendoso desplante que hizo el '7' al ser sustituido en el minuto 72 de un partido en el que se estaba merendando a la defensa del Barça echa más leña a un incendio que amenaza con desbocarse, por más que Xabi Alonso tratase de rebajar las llamas al término de un pleito de altísimo voltaje en el que el fluminense, una vez más, fue ángel y demonio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en prisión tras violar a un joven en el parque de Cristina Enea de Donostia
  2. 2

    Joaquín Ferrándiz ha sido identificado en su vehículo en varios municipios de Gipuzkoa
  3. 3 Fallece José Manuel Ochotorena
  4. 4

    Directivos de Uvesco e inversores vascos se alían para comprar la compañía y blindarla en Euskadi
  5. 5

    Un detenido y un herido grave en una pelea multitudinaria con armas blancas y lanzamiento de botellas en Eibar
  6. 6 Vecinos de Andoain: «Da miedo saber que un asesino en serie está libre en nuestras calles»
  7. 7 Jon Insausti completa la Donibane-Hondarribia a tres días de convertirse en alcalde de Donostia
  8. 8 Panaderías históricas de Gipuzkoa bajan la persiana para siempre: «La gente no quiere trabajos exigentes»
  9. 9

    Un brote de tuberculosis bovina obliga a sacrificar 90 vacas en una ganadería de Bergara
  10. 10

    Milei: «Es una consagración histórica, lo peor ya pasó»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Vinicius opta por librar un pulso que le pone en la cuerda floja

Vinicius opta por librar un pulso que le pone en la cuerda floja