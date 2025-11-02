Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Histórico triunfo de la Real ante el Barcelona
Jude Bellingham celebra el gol que marcó el sábado ante el Valencia. EP
Análisis

Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo

La recuperación de la mejor versión del inglés eleva las prestaciones de un equipo que mira a Anfield con registros demoledores

Óscar Bellot

Óscar Bellot

Madrid

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:27

Comenta

Solventado con muchísima suficiencia el duelo liguero contra un Valencia de capa caída, el Real Madrid comenzó a preparar este domingo la visita que ... rendirá el martes a Liverpool en la cuarta jornada de la Champions. Al mítico estadio de Anfield llegará un equipo embalado que ha ganado trece de los catorce partidos que ha disputado en lo que va de temporada y que ha elevado sus prestaciones en la última semana, con un autoritario triunfo en el clásico que supuso un enorme refuerzo anímico y una goleada frente a un rival situado en puestos de descenso que mantiene a los blancos viento en popa a toda vela.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una tangana entre Aramburu y Sancet para finalizar un gran derbi
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3

    El análisis de los jugadores de la Real Sociedad ante el Athletic: puntúa y comenta
  4. 4 Ernesto Valverde, fuera de quicio por un jugador de la Real Sociedad: «Aquí eres muy gallito, ya hablaremos allí»
  5. 5 Los radares que cazan a una media de 11 conductores al día en San Sebastián
  6. 6 Jon Insausti: «Donostia tiene que seguir siendo segura. El que delinca una y otra vez debe tener cárcel o expulsión»
  7. 7

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  8. 8

    La Policía descarta el móvil terrorista en el ataque con cuchillos en un tren del Reino Unido
  9. 9 Una mujer de 54 años vende su casa en Tenerife para mudarse a una aldea gallega: «He encontrado mi lugar en el mundo»
  10. 10 Gorrotxa es Gorriz en Gijón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo

Bellingham apuntala a un Real Madrid cada vez más redondo