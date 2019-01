Jornada 21 Jan Oblak, el muro rojiblanco Jan Oblak, en una de las acciones en un encuentro. / AFP El portero colchonero gana el duelo a David Soria, siendo el menos goleado de la competición con solo trece goles encajados y un seguro bajo los palos ICÍAR MUÑOZ Madrid Sábado, 26 enero 2019, 21:00

En el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Getafe había un claro duelo por ser el Zamora entre los dos porteros menos goleados del campeonato. Jan Oblak salió invicto ante un David Soria que a pesar de encajar dos goles dejó varias paradas para salvar a su equipo de una goleada por parte de los rojiblancos.

Desde hace cinco años la portería del Atlético de Madrid está más que asegurada gracias al altísimo nivel por el que está pasando Jan Oblak con tan sólo veintiseis años donde llegó para sustituir bajo los palos a Courtois,por este motivo no lo tenía nada fácil para ganarse a la afición colchonera, pero lo ha conseguido y de qué manera.

Esta temporada a pesar de los rumores de su posible salida del Atleti en el mercado de invierno, el portero sigue por el mismo camino y es que tan solo lleva trece tantos encajados en las 21 jornadas que van de Liga, convirtiéndose de momento en el menos goleado de lo que va de temporada. Jan Oblak no será reconocido con galardones pero sigue demostrando que es el mejor portero del mundo, ya que no sólo por los pocos goles que han sido capaz de marcar sus rivales, sino que además ha dejado su portería a cero en once ocasiones de veintiun encuentros.

Oblak el intocable

El Atlético de Simeone si por algo se caracteriza es por ser un muro en su propia área y así lo han reconocido sus rivales. Desde que está el entrenador argentino en el banquillo es muy complicado hacerles un gol, también por la defensa, por ésto puede ser que no sea reconocido como debe de ser el portero rojiblanco. Pero es verdad que este año los rivales están llegando más a puerta y sus apariciones son imprescindibles, debido a que no puede contar con todos los efectivos en defensa, por la problemática de las lesiones. Pero por este motivo el cancerbero está apareciendo en más ocasiones de lo que solía ser habitual en otras temporadas.

A base de paradas y de grandes actuaciones ha conseguido convertise en uno de los pilares fundamentales del Atlético de Madrid y salvar a su equipo en varias ocasiones para que siga estando en lo más alto de la clasificación tanto en LaLiga como en cualquiera de las demás competiciones. Sin duda, es un seguro bajo los palos y no es de extrañar que la afición cada día lo quiera más, cómo dice el cántico que le realizan cada vez que pisa el Metropolitano.

El portero esloveno, realizando una de sus paradas. / AFP

Viendo el comportamiento del guardameta esloveno el Atlético de Madrid hizo una gran inversión fichando al portero más caro de LaLiga, ya que desembolsó 16 millones de euros en el verano de 2014 para hacerse con los servicios de Oblak. Procedente del Benfica llegaba como la gran promesa para el conjunto madrileño, pero sería Miguel Ángel Moyá quien ganó el puesto en la portería para ser titular.

Pero Oblak terminó sustituyendo por lesión a Moyá en un partido de Champions donde llegó a ser el héroe del partido gracias a una gran actuación en la tanda de penaltis y que llevaría al Atleti a cuartos de final. Desde ese momento, no hay quien lo quite el puesto al esloveno, es el intocable del Cholo, ya que lleva todos estos años a un nivel que nadie creía que iba a conseguir.

Un portero con unas cualidades impresionantes ágil, con grandes reflejos, fiable y con un gran juego aéreo hacen que Oblak sea el mejor portero del mundo sin duda, poco reconocido por ciertas entidades, pero que si estuviera en cualquier otro club otro gallo cantaría. Desde la afición colchonera se espera con ansia e incertidumbre la renovación, por muchos años, del guardameta colchonero.