Primera Lopetegui: «Los 100 días en el banquillo del Madrid se me han hecho cortos» Julen Loeptegui, en rueda de prensa. / Efe El técnico vasco confiesa que «trataremos que sean muchos más e intentaremos mejorar al equipo» y reconoce que de momento al equipo le pone «un 10 en actitud» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 21 septiembre 2018, 13:05

Julen Lopetegui no cambia el gesto ni aunque cumpla sus primeros 100 días como entrenador del Real Madrid. No piensa ni en celebraciones ni en notas, «que se ponen al final del curso, como en el colegio», confesaba, y sí en el partido ante el Espanyol. Lo que sí desveló es que «los 100 días se me han hecho muy cortos». «Trataremos que sean muchos más e intentaremos mejorar al equipo», añadió al que de momento le pone «un 10 en actitud».