Jornada 8 El Leganés solicita la repetición del partido contra el Levante Penalti cometido por Siovas fuera del área / EFE Victoria Pavón, presidenta del club pepinero, reclama por el error del VAR al no corregir la decisión arbitral tras un penalti señalado que fue falta fuera del área MARIO CANO Madrid Sábado, 5 octubre 2019, 18:46

El Leganés presentará una queja formal ante la Federación Española de Fútbol (FEF) con el objetivo de repetir el partido ante el Levante por un penalti concedido a favor del equipo granota, que no debió ser señalado, ya que fue falta fuera del área. La pena máxima, materializada por Roger, supuso el primer gol del partido, que acabó 1-2 en favor del conjunto granota.

LaLiga reconoce que en el momento de la jugada hubo problemas de comunicación entre el árbitro, Munuera Montero, y el colegiado del VAR, Álvarez Izquierdo. El club pepinero reclama que ante las dificultades en la comunicación, el juez de campo debió parar el encuentro hasta encontrar una solución al problema.

«Vamos a solicitar repetir el partido desde el minuto en el que se señala el penalti a favor del Levante. El VAR tiene que funcionar y los equipos tenemos que saber si está funcionando. El mismo delegado de árbitros dice que no es penalti desde el primer momento. Hoy sabíamos que el VAR no funcionaba por el delegado del club. Con el reglamento en mano, se debería repetir el encuentro. Estamos muy afectados por lo ocurrido, estamos en un momento delicado y no puede haber estas injusticias», clamó la presidenta del Leganés, Victoria Pavón.

En la queja que presentará el Leganés ante la FEF se mostrarán como prueba las imágenes que demuestran que la falta cometida por Siovas sobre Roger en el minuto 44 tuvo lugar fuera del área.

Según el reglamento arbitral, el incidente ocurrido en Butarque no es motivo suficiente para repetir ni invalidar el partido. La normativa estipula que en el caso de que la tecnología del VAR funcione de forma errónea o el equipo arbitral no decida revisar un incidente, ninguno de los dos son motivos procedentes para la invalidación del encuentro.