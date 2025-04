Koeman: «Me veo como entrenador del Barça la próxima temporada»

p. ríos Barcelona Sábado, 24 de abril 2021, 17:41 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

Ronald Koeman ya no esconde que ve su futuro en el Barça despejado para la próxima temporada. El título de la Copa del Rey y una segunda vuelta de sobresaliente en Liga, donde apura sus opciones de conquistar un doblete inimaginable al comienzo de temporada, han consolidado definitivamente al técnico neerlandés en el banquillo azulgrana, donde parece tener garantizada su continuidad. «El presidente desde el primer día me ha demostrado su apoyo y su confianza y hasta que no diga lo contrario, seguirá así. En principio me veo como entrenador la próxima temproada. Tengo contrato y si no es así tendremos que hablar», consideró el preparador antes del duelo frente al Villarreal en La Cerámica, primera de las siete finales que le restan a su equipo en la pelea por el título liguero.

«Sabemos que nos faltan siete partidos. Para nosotros, igual que para los otros tres equipos, hay que ganar, pues si no ganas algún partido vas a tener menos opciones de ganar la Liga. Casi no se puede fallar porque hay que sacar muchos puntos para ser campeón», pronosticó sobre una pelea en la parte alta de la tabla que se presume apasionante, con Atlético, Barça, Real Madrid y en menor medida Sevilla todavía como candidatos al alirón.

«Cada partido tiene su dificultad y mucho depende de nosotros mismos. Si nosotros estamos bien, concentrados y con la muy buena energía que venimos demostrando desde hace algún tiempo podemos. No es una salida más complicada que otras salidas que vamos a tener. Todos los equipos juegan por algo», valoró Koeman sobre la dificultad de un partido que a priori se perfila como de los más exigentes en lo que resta de campeonato por el nivel del rival, inmerso no obstante en la lucha por una plaza en la final de la Europa League, en una eliminatoria de semifinales ante el Arsenal que comienza el próximo jueves.

«Es verdad que ha pasado mucho tiempo porque fue el primer partido de esta Liga para nosotros. Es un equipo que juega muy bien al fútbol y que tiene gente arriba de mucha calidad y además están demostrando en Europa ser un equipo fuerte. Yo creo que para ellos hasta el jueves hay suficiente tiempo de preparar el partido porque están luchando por entrar en la final de la Europa League», añadió, en análisis más profundo del rival.

Ya en relación al cansancio de su plantilla, especialmente de los jugadores más importantes, Koeman evita cualquier tipo de excusa y basa su optimismo en el trabajo de recuperación con los futbolistas antes y después de cada partido: «No me preocupa mucho porque tenemos los datos de estos jugadores y es verdad que han jugado muchos partidos pero recuperan bien. Entrenamos muy pocos y pensamos más en recuperarlos para que estén en las mejores condiciones en los partidos».

Regresa Dembélé

En este aspecto físico y de lesiones, Koeman recupera a Dembélé, que en principio partirá desde el banquillo aunque su entrenador no descarta ninguna opción. «Cada jugador que está convocado tiene opciones de jugar desde el principio», señaló sobre el francés. «Las lesiones de Ansu y Coutinho son de más tiempo del esperado al principio pero no puedo confirmar si podrán jugar algún partido más este campeonato», valoró a continuación sobre la posibilidad de contar con los dos futbolistas, lesionados de larga duración, antes de la conclusión de la temporada.

«Contra el Getafe está muy claro lo que nos pasó. No ha sido un problema de actitud sino táctico cuando tuvimos el balón. Cambiamos a cuatro defensas y para el contrario fue más fácil presionar. Con los cambios y la entrada de Umtiti volvimos a jugar con tres atrás y ya no tuvimos las dificultades de antes», explicó en cuanto a sus sensaciones de la victoria frente al Getafe, que a pesar de los contundente del 5-2 final dejó alguna que otra duda en Can Barça.

«No va a cambiar mucho. Ya hemos hablado bastante del tema de la Superliga y lo dejamos porque no es el momento. Hay cosas más importantes que las sanciones o las amenazas de UEFA. Como entrenador debo preparar a mis jugadores y estar pendiente del calendario que nos falta», valoró finalmente en relación al tema estrella de la semana, después del auténtico terremoto del anuncio de una Superliga que se diluyó a lo largo de la semana.