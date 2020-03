Polémica Jovic se salta la cuarentena en Serbia Jovic se lamenta tras fallar una ocasión con el Real Madrid. / EP El delantero, que habría viajado con permiso del Real Madrid, ignora el aislamiento domiciliario impuesto en el país balcánico para quienes llegan del extranjero y estuvo celebrando el cumpleaños de su novia ÓSCAR BELLOT Madrid Jueves, 19 marzo 2020, 15:57

Luka Jovic está en el centro de la tormenta tras saltarse el confinamiento domiciliario impuesto en Serbia para quienes llegan del extranjero, tras viajar a su país natal con permiso del Real Madrid antes de que en España se decretase el estado de alarma y después de que la entidad de Chamartín estableciese a su vez una cuarentena para las plantillas y los cuerpos técnicos de sus equipos de fútbol y baloncesto a raíz del positivo por coronavirus del ala-pívot Trey Thompkins. El delantero habría estado celebrando el cumpleaños de su novia por las calles de Belgrado. Una actitud que le ha valido notables críticas en su país natal y que podría acarrearle consecuencias de tipo jurídico y seguramente también una fuerte sanción por parte de la entidad de Chamartín.

Incluso la primera ministra serbia, Ana Brnabic, ha reprochado la irresponsable actitud de algunos futbolistas del país balcánico que han vuelto a su tierra aprovechando el parón de las competiciones por la pandemia que está dejando miles de muertos y cientos de miles de contagiados en todo el mundo, con los consiguientes riesgos que apareja para la salud de toda la población. «Tenemos ejemplos negativos de nuestras estrellas de fútbol que cobran millones e ignoran el autoaislamiento obligatorio al regresar a casa», reprendió la jefa del Gobierno serbio, sin citar nombres.

Pese a que el Ejecutivo que encabeza Brnabic ha instado a los ciudadanos serbios a abstenerse de regresar a casa si es posible para limitar la propagación del virus, se estima que más de 45.000 personas han ignorado el llamamiento y han vuelto a un país que por el momento no contabiliza ningún muerto por Covid-19 pero sí decenas de contagiados.

Jovic no sería el único futbolista que habría hecho oídos sordos a la petición de las autoridades. Lo mismo habría hecho Nikola Ninkovic, centrocampista que milita en el Ascoli de la Serie B italiana, el país con mayor número de contagiados en Europa. Pero el ex del Eintracht de Fráncfort no se contentó sólo con retornar a Serbia sino que se paseó por Belgrado para celebrar el cumpleaños de su pareja, la modelo Sofija Milosevic.

«En lugar de aislarse a sí mismo, el delantero se divirtió por todo Belgrado», asegura el diario 'Blic', que informa de que la policía serbia está rastreando los movimientos de Jovic por la capital. «Luka hizo algo muy estúpido. Dejó la cuarentena de Madrid y del club y, a pesar de todas las advertencias, regresó a Serbia», expone el diario 'Informer', que corrobora la versión de que el punta del Real Madrid estuvo festejando el aniversario de su novia.

Denuncia

Según informa la agencia Tanjug, la fiscalía de Belgrado ha solicitado a la policía presentar una denuncia penal contra el futbolista, que podría ser detenido si vuelve a violar la cuarentena domiciliaria impuesta en Serbia para quienes llegan del extranjero. Jovic abandonó el domicilio en que debía estar en aislamiento y aseguró a la policía que había salido para ir a la farmacia. El diario 'Blic', que cita «una fuente informada del caso», señala que, tras vencer el plazo de la cuarentena, el ariete será sometido a un interrogatorio de la fiscalía, previsiblemente dentro de un mes. «La pena puede ser una multa de 150.000 dinares (unos 1.275 euros) o hasta tres años de cárcel», según dicha fuente.

Hace una semana, Jovic reconocía al medio serbio B92 que había usado en Valdebebas equipos de recuperación que también empleó Trey Thompkins, cuyo positivo por coronavirus motivó que el Real Madrid pusiese en cuarentena tanto al primer equipo de baloncesto como al primer equipo de fútbol, dado que las dos plantillas comparten instalaciones en la Ciudad Real Madrid. «Fuimos a entrenar esta mañana, pero vinieron de la administración y dijeron que no teníamos entrenamiento ni nada durante las próximas dos semanas. Todos debemos estar en casa y no salir de Madrid», explicó entonces Jovic.

Ausente en las tres últimas convocatorias de Zinedine Zidane antes del parón, Jovic desveló que había tenido pequeños problemas físicos y había recurrido a máquinas que también utilizó Thompkins. «Desde que me lesioné y no entrené durante los últimos dos o tres días, he usado los mismos grupos de recuperación que un jugador con coronavirus», indicó, pese a que resaltó que no había tenido síntomas y que se sentía «realmente bien».

La polémica desatada en Serbia a raíz de la actitud de Jovic complica aún más la situación del artillero en el conjunto blanco. Reclutado el pasado verano a cambio de 60 millones de euros para que Karim Benzema contase con un suplente de garantías y paliar la anemia ofensiva existente desde la salida en 2018 de Cristiano Ronaldo, el '18' no ha respondido a las expectativas. Sólo ha marcado dos goles –ante Leganés y Osasuna- y repartido otras tantas asistencias en los 24 partidos que ha disputado entre todas las competiciones. Un exiguo balance de 771 minutos que le convierten en el decimonoveno futbolista de la plantilla en carga de trabajo. Sólo Areola, James, Nacho, el ahora cedido en el Bayern Odriozola, Brahim y Mariano, además del lesionado de larga duración Marco Asensio, han participado menos que el internacional serbio, al que Zidane definió como «el futuro» pero que únicamente ha contado con 22 minutos sobre el césped desde febrero.

Al igual que Jovic, otros futbolistas han aprovechado la paralización de las competiciones para volver a sus países. Es el caso de Neymar y Thiago Silva, jugadores del París Saint-Germain que regresaron a Brasil justo antes del inicio el miércoles de dos semanas de confinamiento en Francia para frenar el avance del coronavirus.