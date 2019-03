Fútbol Jordi Alba renueva hasta junio de 2024 Jordi Alba. / Archivo AGENCIAS Martes, 12 marzo 2019, 07:53

Jordi Alba renovó ayer con el FC Barcelona hasta junio de 2024 y el lateral izquierdo aseguró que «gracias a mi mujer y a mi hijo tengo una estabilidad emocional tremenda eso se refleja en el terreno de juego. Ahora me cuido mucho más que antes, he madurado como futbolista y como persona y, a punto de cumplir 30 años, me siento en el mejor momento de mi carrera».