Jornada 18 El año comienza para el Barça con una prueba de fuego El líder visita al Getafe, ante el que sufrió en la pasada Liga, e intentará romper un gafe anual tras cuatro años sin ganar su primer partido de enero P. RÍOS Barcelona Domingo, 6 enero 2019, 00:03

El Barça inicia el año 2019 en un estadio como el Coliseum Alfonso Pérez en el que la pasada temporada sufrió para remontar (1-2 con goles de Denis Suárez y Paulinho) y ante un Getafe que ya supo frenar a Messi en el último pulso del Camp Nou (0-0), también de la pasada Liga. El equipo de José Bordalás, séptimo clasificado, tercer club de las grandes ligas de Europa menos goleado en 2018 tras Juventus y Atlético, es una amenaza muy seria para un líder que no suele comenzar bien los años. Ya son cuatro en los que no gana su primer encuentro: derrota en Liga en Anoeta ante la Real Sociedad en 2015 (1-0), empate 0-0 en el campo del Espanyol en 2016 también en Liga, derrota copera en Bilbao (2-1) en 2017 y empate copero en Vigo en 2018 (1-1). Por todo ello, Ernesto Valverde valora como algo positivo arrancar con una exigencia alta. Nadie saldrá relajado pese a las cuatro victorias consecutivas sin encajar goles con las que el mejor Barça de la temporada cerró 2018.

«El Getafe es un buen rival para empezar el año, nos va a exigir mucho. Recordamos y tenemos presente lo que ocurrió el año pasado: sufrimos para ganar y en casa no pudimos. Es un equipo duro y tira la presión arriba y lo hace con intensidad. No nos va a permitir muchas alegrías en el juego interior. Además, pelea por entrar en puestos europeos y va a más. Es un rival incómodo, que hace un esfuerzo por apretar en cada balón dividido. Tenemos que centrarnos mucho para sacar este partido», explicó Valverde con todo tipo de detalles en una rueda de prensa en la que siguió sin avanzar si va a renovar por el Barça o no: »Yo tengo contrato con el club. Es verdad que era un contrato de dos más uno, pero vamos a respetarlo. No digo que vaya a decidir yo, decidiremos las dos partes».

Munir comenzó a pagar su decisión de no aceptar la renovación para irse gratis en junio y fue el único descarte técnico en una convocatoria de 19 jugadores, con Sergi Roberto y Malcom ya con el alta médica. Son baja los lesionados Umtiti, Vermaelen, Rafinha y Samper. Sergio Busquets, que no participó en el entrenamiento a puerta abierta del jueves por vómitos y malestar general, ya trabajó este sábado y también viajará.

En el Getafe, Bordalás no anunció los convocados, pero ya anticipó que Djené está recuperado tras el pisotón recibido en Girona y apuntó la posibilidad de que debute Samu Saiz, fichaje de invierno procedente del Leeds. El técnico confía en la fuerza de su equipo y en el apoyo de la afición. «El Barcelona es un magnífico equipo, llega en su mejor momento, con cuatro victorias seguidas y cero goles encajados. Está claro que me preocupa el conjunto, pero además tienen al mejor jugador del mundo, Messi, y eso lógicamente les hace ser más poderosos. Pero ellos saben quién es el Getafe, somos un equipo modesto, pero vamos a intentar que el Barcelona no monopolice el balón y somos conscientes de que jugamos en casa. Con la ayuda de nuestra afición hemos hecho buenos partidos», valoró Bordalás.

- Alineaciones probables:

Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabrera, Antunes; Foulquier, Arambarri, Maksimovic, Portillo; Ángel y Jorge Molina.

Barçaa: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, Arturo Vidal, Rakitic; Messi, Luis Suárez y Dembélé.

Árbitro: Cuadra Fernández (Comité balear).

Estadio: Coliseum Alfonso Pérez.

Hora: 20.45 horas (Movistar Partidazo)