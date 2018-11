Así se gestiona el éxito del Eibar

«No sé si existe uno que pueda a suplir a Cristiano que no sea Messi»

Fran Garagarza tiene claro que «puedes fichar muy buenos futbolistas pero no tener un buen equipo». «Uno de los grandes argumentos del Eibar es la solidaridad, el valor de grupo: que cuando le toque a uno jugar diez minutos se deje el alma. Así subimos a Primera, porque el día a día era de alta exigencia. Cuando tienes buen equipo es complicado que te ganen incluso otros con enormes individualidades», dice el director deportivo del Eibar, antes de analizar a un Real Madrid menos goleador sin Cristiano Ronaldo. «Los datos de cada jugador ayudan a saber cómo va a ser su rendimiento, pero no siempre son absolutos. En nuestro caso es complicado que tengamos un delantero de 20 goles (como Stuani con el Girona), pero una de nuestras fortalezas es tener que haya varios que se repartan esa cifra. Eso da un plus, sobre todo si son los de segunda línea (extremos o pivotes). Un año Pedro León (ahora lesionado) hizo muchos goles. Para nosotros es fundamental que haya cuatro de ocho goles o tres de diez. De esos puede haber en el mercado, pero uno que meta 50 goles para suplir a Cristiano no sé si lo hay. ¿Existe? Sí, Messi, pero no es accesible para el Madrid. Suplir a un crack mundial con esa capacidad goleadora es algo inaudito. No sé si se volverá a dar alguien así».

Además, Garagarza, que en el pasado siguió a Mariano, Llorente o Reguilón, cree que «tampoco es fácil que un jugador llegue en el minuto 1 y haga esos goles. «Hay procesos de adaptación al club, a la forma de jugar, repercusión... Mariano tiene gol, lo ha demostrado en Lyon, pero si la idea de la gente es que sea el sustituto y meta los goles de Cristiano pues es un error, porque es imposible traigas a quien traigas. El Madrid tiene jugadores (Benzema, Asensio, Bale, Isco y Mariano) y algún otro de segunda línea que pueden asumir esa función. Quizá el reparto será más amplio. Veinte goles cada uno quizá no marquen, pero tienen capacidad y ellos saben que tiene que ser distinto al año pasado», apunta un director deportivo que cree, como Mendilibar dijo este jueves, que la situación del Real Madrid hasta ahora no era normal.

«Con Solari tampoco han cambiado radicalmente respecto al de Lopetegui, que hubo partidos que estuvieron muy bien pero no ganaron. Por contra, el día del Valladolid creo que los visitantes hacen méritos, para mínino, empatar, pero hay un disparo (de Vinicius) que le pega a uno y entra. Triunfo y con portería a cero. Antes del parón ganas en Vigo y todo parece distinto. Varía la dinámica y el estado anímico. Lo que está claro es que un equipo así no va a estar todo el año mal. Al principio les pasó porque era un entrenador nuevo, con ideas distintas respecto a lo que había, sin el máximo goleador, con más ajustes por las variaciones de la plantilla y eso cuesta. Es un proceso. En fútbol no hay demasiado tiempo, muchas veces no hay margen y cada uno sabe cuál es», indica.