Directo | Real Madrid - Valencia

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Mateo Busquets Ferrer
Real Madrid
21:00h.
0
-
0
Valencia
Min. 4
RMA
VAL
Colpisa
Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:43
2'
El juego está detenido debido a una lesión Arda Güler (Real Madrid).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Xabi Alonso
4-3-3
Thibaut Courtois
portero
Federico Valverde
defensa
Éder Gabriel Militão Pinheiro
defensa
Dean Huijsen
defensa
Álvaro Carreras
defensa
Arda Güler
centrocampista
Aurélien Tchouaméni
centrocampista
Jude Bellingham
centrocampista
Franco Mastantuono
Delantero
Kylian Mbappé
Delantero
Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior
Delantero
Carlos Corberán
4-4-2
Julen Agirrezabala
portero
Thierry Rendall Correia
defensa
César Tárrega
defensa
José Manuel Arias Copete
defensa
José Gayà
defensa
Diego López
centrocampista
José Luis García Vayá
centrocampista
Baptiste Santamaría
centrocampista
Luis Rioja
centrocampista
Lucas Beltrán
Delantero
Arnaut Danjuma
Delantero
25%
RMA
75%
VAL
|0
|Goles
|0
|0
|Remates a puerta
|0
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia