Carreira empata en un inicio loco en Balaídos

LaLiga EA Sports Jornada 12 D09/11 · Árbitro: Javier Alberola Rojas
Celta
21:00h.
0
-
1
FC Barcelona
Min. 11
Lewandowski (9')
CEL
BAR
Gol! Min 9'
Gol de Lewandowski
Colpisa
Domingo, 9 de noviembre 2025, 20:41
11'
Remate parado. Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
10'
¡Gooooool! Celta de Vigo 0, Barcelona 1. Robert Lewandowski (Barcelona) convirtió el penalti remate con la derecha.
9'
Revisión del VAR: Barcelona Penalti.
7'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Marcos Alonso.
7'
Penalti cometido por Marcos Alonso (Celta de Vigo) con una mano dentro del área.
7'
Remate rechazado de Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
5'
Falta de Hugo Sotelo (Celta de Vigo).
5'
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Ilaix Moriba intentó un pase en profundidad pero Pablo Durán estaba en posición de fuera de juego.
4'
Remate parado a la escuadra izquierda. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área.
4'
Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
3'
Falta de Óscar Mingueza (Celta de Vigo).
3'
Marcus Rashford (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
2'
Falta de Hugo Sotelo (Celta de Vigo).
2'
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Fuera de juego, Celta de Vigo. Pablo Durán intentó un pase en profundidad pero Borja Iglesias estaba en posición de fuera de juego.
1'
Dani Olmo (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
1'
Falta de Hugo Sotelo (Celta de Vigo).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Claudio Giráldez
3-4-3
Ionut Radu
portero
Manu Fernández
defensa
Carl Starfelt
defensa
Marcos Alonso
defensa
Óscar Mingueza
centrocampista
Hugo Sotelo
centrocampista
Moriba Kourouma Kourouma
centrocampista
Sergio Carreira
centrocampista
Ferran Jutglà
Delantero
Borja Iglesias
Delantero
Pablo Durán
Delantero
Hansi Flick
4-3-3
Wojciech Szczesny
portero
Eric García
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Frenkie de Jong
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Fermín López
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Robert Lewandowski
Delantero
Marcus Rashford
Delantero
28,2%
CEL
71,8%
BAR
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|2
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|5
|Faltas cometidas
|0
|
