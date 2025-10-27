Directo | Betis - Atlético

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 10 L27/10 · Árbitro: Juan Martínez Munuera
Real Betis
21:00h.
0
-
1
Atlético
Min. 36
Giuliano Simeone (3')
BET
ATM
Gol! Min 3'
Gol de Giuliano Simeone
Lunes, 27 de octubre 2025, 20:44
34'
El juego está detenido (Real Betis).
33'
Remate fallado por Ricardo Rodríguez (Real Betis) remate con la izquierda desde fuera del área.
32'
Remate fallado por Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
31'
Falta de Marc Roca (Real Betis).
31'
Koke (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Remate fallado por Julián Alvarez (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde el centro del área tras un contraataque.
29'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Álex Baena intentó un pase en profundidad pero Nico González estaba en posición de fuera de juego.
28'
Remate parado por bajo a la izquierda. Abde Ezzalzouli (Real Betis) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Cucho Hernández.
27'
Corner,Real Betis. Corner cometido por Koke.
26'
Fuera de juego, Atlético de Madrid. Giuliano Simeone intentó un pase en profundidad pero Álex Baena estaba en posición de fuera de juego.
25'
Falta de Marc Roca (Real Betis).
25'
Pablo Barrios (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
24'
Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).
24'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
20'
Remate fallado por Cucho Hernández (Real Betis) remate de cabeza desde el centro del área.
17'
Falta de Robin Le Normand (Atlético de Madrid).
17'
Cucho Hernández (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
17'
Remate fallado por Pablo Barrios (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto tras un saque de esquina.
16'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Héctor Bellerín.
15'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.
14'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Pau López.
14'
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Nico González (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Álex Baena.
9'
Marcos Llorente (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda derecha.
9'
Falta de Abde Ezzalzouli (Real Betis).
8'
Falta de Nico González (Atlético de Madrid).
8'
Ricardo Rodríguez (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
7'
Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Héctor Bellerín.
5'
Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).
5'
Ricardo Rodríguez (Real Betis) ha recibido una falta en la zona defensiva.
3'
¡Gooooool! Real Betis 0, Atlético de Madrid 1. Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área.
3'
Remate rechazado de Koke (Atlético de Madrid) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
1'
Falta de Sofyan Amrabat (Real Betis).
1'
Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Manuel Pellegrini
4-2-3-1
Pau López
portero
Héctor Bellerín
defensa
Marc Bartra
defensa
Natan Bernardo de Souza
defensa
Ricardo Rodríguez
defensa
Sofyan Amrabat
centrocampista
Marc Roca
centrocampista
Antony Matheus dos Santos
centrocampista
Pablo Fornals
centrocampista
Abde Ezzalzouli
centrocampista
Cucho Hernández
Delantero
Diego Simeone
4-4-2
Jan Oblak
portero
Marcos Llorente
defensa
Robin Le Normand
defensa
José María Giménez
defensa
Dávid Hancko
defensa
Giuliano Simeone
centrocampista
Pablo Barrios
centrocampista
Jorge Resurrección Merodio
centrocampista
Nico González
centrocampista
Julián Alvarez
Delantero
Álex Baena
Delantero
58,8%
BET
41,2%
ATM
|0
|Goles
|1
|1
|Remates a puerta
|3
|2
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|3
|5
|Faltas cometidas
|3
