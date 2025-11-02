Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La Real obra el milagro contra el Barcelona

LaLiga EA Sports Jornada 11 D02/11 · Árbitro: Miguel Sesma Espinosa

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

18:30h.

2

-

0

Elche

Escudo Elche Club de Fútbol

  • Lamine Yamal Nasraoui Ebana (8')

  • F. Torres (11')

Min. 11

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

ELC

Gol! Min 8'

Gol de Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Gol! Min 11'

Gol de F. Torres

Jornada 11

Directo | Lamine Yamal adelanta al Barcelona ante el Elche

Minuto a minuto

Colpisa

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:07

Icono9'

¡Gooooool! Barcelona 1, Elche 0. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono8'

Fuera de juego, Elche. David Affengruber intentó un pase en profundidad pero Álvaro Núñez estaba en posición de fuera de juego.

Icono5'

Fuera de juego, Elche. Adrià Pedrosa intentó un pase en profundidad pero Rafa Mir estaba en posición de fuera de juego.

Icono3'

Remate fallado por Frenkie de Jong (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono3'

Fuera de juego, Barcelona. Lamine Yamal intentó un pase en profundidad pero Frenkie de Jong estaba en posición de fuera de juego.

Icono1'

Corner,Elche. Corner cometido por Alejandro Balde.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-3-3

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Ronald Araujo

defensa

Eric García

defensa

Alejandro Balde

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Marc Casadó

centrocampista

Fermín López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

Delantero

Ferran Torres

Delantero

Marcus Rashford

Delantero

Eder Sarabia

4-1-4-1

Alineación

Iñaki Peña

portero

Adrià Pedrosa

defensa

David Affengruber

defensa

Pedro Bigas

defensa

Álvaro Núñez

defensa

Marc Aguado

centrocampista

Germán Valera

centrocampista

Martim Carvalho Neto

centrocampista

Aleix Febas

centrocampista

Rafa Mir

centrocampista

André Miguel Valente da Silva

Delantero

Estadísticas

49,2%

ELC

BAR

50,8%

ELC

ELC

2 Goles 0
2 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

Publicidad

Publicidad

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Directo | Lamine Yamal adelanta al Barcelona ante el Elche

Directo | Lamine Yamal adelanta al Barcelona ante el Elche