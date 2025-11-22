Gol anulado a Ferran Torres

Secciones
LaLiga EA Sports Jornada 13 S22/11 · Árbitro: José María Sánchez Martínez
FC Barcelona
16:15h.
1
-
0
Athletic
Lewandowski (3')
Min. 38
BAR
ATH
Gol! Min 3'
Gol de Lewandowski
Colpisa
Sábado, 22 de noviembre 2025, 15:45
36'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Unai Gómez (Athletic Club) remate con la derecha desde el centro del área.
35'
Falta de Fermín López (Barcelona).
35'
Yuri Berchiche (Athletic Club) ha recibido una falta en la banda izquierda.
34'
Se reanuda el partido.
33'
El juego está detenido debido a una lesión Alejandro Balde (Barcelona).
32'
Fuera de juego, Barcelona. Gerard Martín intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
32'
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Dani Olmo.
29'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Gerard Martín.
29'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Gerard Martín.
25'
Falta de Eric García (Barcelona).
25'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
24'
Fuera de juego, Barcelona. Fermín López intentó un pase en profundidad pero Ferran Torres estaba en posición de fuera de juego.
23'
Fuera de juego, Barcelona. Ferran Torres intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
21'
Falta de Dani Olmo (Barcelona).
21'
Mikel Jauregizar (Athletic Club) ha recibido una falta en campo contrario.
20'
Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda.
20'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Fermín López (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.
14'
Remate fallado por Aymeric Laporte (Athletic Club) remate de cabeza desde el centro del área tras un saque de esquina.
14'
Fuera de juego, Athletic Club. Íñigo Ruíz de Galarreta intentó un pase en profundidad pero Aymeric Laporte estaba en posición de fuera de juego.
14'
Remate rechazado de Unai Gómez (Athletic Club) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alex Berenguer con un centro al área.
14'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Ferran Torres.
13'
Corner,Athletic Club. Corner cometido por Jules Koundé.
12'
Remate fallado por Nico Williams (Athletic Club) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.
9'
Remate rechazado de Unai Gómez (Athletic Club) remate con la izquierda desde el centro del área.
8'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Fermín López.
8'
Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Pau Cubarsí.
6'
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.
6'
Falta de Alex Berenguer (Athletic Club).
4'
¡Gooooool! Barcelona 1, Athletic Club 0. Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
3'
Falta de Íñigo Ruíz de Galarreta (Athletic Club).
3'
Fermín López (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
2'
Corner,Barcelona. Corner cometido por Aymeric Laporte.
2'
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
2'
Fuera de juego, Athletic Club. Yuri Berchiche intentó un pase en profundidad pero Nico Williams estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Hansi Flick
4-3-3
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Eric García
defensa
Gerard Martín
defensa
Fermín López
centrocampista
Dani Olmo
centrocampista
Ferran Torres
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
Delantero
Robert Lewandowski
Delantero
Alejandro Balde
Delantero
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Andoni Gorosabel
defensa
Dani Vivian
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Íñigo Ruíz de Galarreta
centrocampista
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Unai Gómez
Delantero
61,5%
BAR
38,5%
ATH
|1
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|1
|2
|Remates fuera
|2
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|4
|3
|Faltas cometidas
|2
|
