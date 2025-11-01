Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga EA Sports Jornada 11 S01/11 · Árbitro: Francisco José Hernández Maeso

Escudo Club Atlético de Madrid

Atlético

16:15h.

0

-

0

Sevilla

Escudo Sevilla Fútbol Club

Min. 13

ATM

SEV

Jornada 11

Directo | Atlético - Sevilla

Minuto a minuto

Colpisa

Sábado, 1 de noviembre 2025, 15:59

Icono15'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Marcão.

Icono12'

Falta de Peque Fernández (Sevilla).

Icono12'

Álex Baena (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono11'

Juanlu Sánchez (Sevilla) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono11'

Falta de Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

Icono11'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Isaac Romero.

Icono10'

Corner,Atlético de Madrid. Corner cometido por Peque Fernández.

Icono10'

Falta de José Ángel Carmona (Sevilla).

Icono10'

Nico González (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono7'

Remate fallado por José María Giménez (Atlético de Madrid) remate de cabeza desde el centro del área tras botar una falta.

Icono7'

Falta de Marcão (Sevilla).

Icono7'

Alexander Sørloth (Atlético de Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono4'

Remate fallado por Isaac Romero (Sevilla) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Diego Simeone

4-4-2

Alineación

Jan Oblak

portero

Marcos Llorente

defensa

José María Giménez

defensa

Dávid Hancko

defensa

Matteo Ruggeri

defensa

Giuliano Simeone

centrocampista

Jorge Resurrección Merodio

centrocampista

Álex Baena

centrocampista

Nico González

centrocampista

Alexander Sørloth

Delantero

Julián Alvarez

Delantero

Matías Almeyda

4-2-3-1

Alineación

Odysseas Vlachodimos

portero

José Ángel Carmona

defensa

César Azpilicueta

defensa

Marcos do Nascimento Teixeira

defensa

Gabriel Suazo

defensa

Batista Mendy

centrocampista

Djibril Sow

centrocampista

Juanlu Sánchez

centrocampista

Gerard Fernández Castellano

centrocampista

Rubén Vargas

centrocampista

Isaac Romero

Delantero

Estadísticas

30,1%

SEV

ATM

69,9%

SEV

SEV

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
1 Asistencias 0
1 Faltas cometidas 3

Directo | Atlético - Sevilla