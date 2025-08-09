Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Otra derrota cierra una pretemporada inquietante del Athletic

Los rojiblancos llegan a la Liga con un único triunfo, ante un Primera RFEF, tras caer ante un Arsenal que estuvo muy por encima de un rival débil y que padece una nueva lesión, la de Unai Gómez

Javier Ortiz de Lazcano

Enviado especial. Londres

Sábado, 9 de agosto 2025, 20:17

Los amistosos no son partidos para cambiar banderines y conocer nuevos estadios. En unas pretemporadas con cada vez menos encuentros, son una evaluación constante. Y ... el Athletic se presentó en el Emirates Stadium con muy malas sensaciones y muy necesitado de un golpe de efecto. No lo logró. Al contrario. Cerró la pretemporada con aún peor cuerpo. Fue superado con rotundidad por el Arsenal en su quinta derrota seguida. Los de Ernesto Valverde llegarán a la Liga con un único triunfo, ante un Primera RFEF, la Ponferradina. Y para colmo la plaga de lesiones continúa. En el Emirates el entrenador del Athletic perdió a Unai Gómez al menos para el primer partido de Liga.

