Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Thibaut Courtois hace un gesto a la afición del Real Madrid tras la victoria ante la Juventus. EP

Courtois echa el cerrojo preclásico

Decisivo frente al Getafe y la Juventus, el gigante belga logra que este Madrid de luces y sombras se abone al unicerismo antes de examinarse frente al Barça

Ignacio Tylko

Ignacio Tylko

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:46

Comenta

«Se trataba de trabajar el partido, de buscar una y de no perder el equilibrio». Esta explicación de Xabi Alonso tras el sufrido triunfo ante la Juventus ... resume el método del técnico tolosarra, un preparador ecléctico porque ha crecido desde modelos tan diferentes como Pep Guardiola, Rafa Benítez o José Mourinho, entre otros. Si alguien esperaba una versión del Real Madrid post Ancelotti más vistosa o de más rock & roll, se engañaba. Pragmático, el preparador guipuzcoano tiene claro que si es decisivo en las áreas merced al 'killer' Mbappé y al salvador Courtois, probablemente mejor portero del mundo, la clave del éxito reside en no perder el orden y ser paciente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco horas de colapso en la N-I tras hacer un camión la tijera: «Hemos tardado tres horas y media en llegar de Beasain a Irun»
  2. 2 Compara tu renta con la de tus vecinos: los ingresos en Gipuzkoa calle a calle
  3. 3

    Cientos de afectados tras paralizarse obras de rehabilitación en edificios de Gipuzkoa y Navarra
  4. 4

    Un incendio devora un caserío en Zumaia
  5. 5 Ana y David, los pastores que recorren los montes con su rebaño mientras crían a su hija de dos años
  6. 6 Así quedan los vuelos desde el aeropuerto de San Sebastián este invierno semana a semana
  7. 7 Paco Nadal, reportero de viajes: «Hay diez lugares en el mundo a los que no volvería»
  8. 8

    Zupiria: «Nos hemos negado a dar la nacionalidad pero no podemos oponernos a la petición de Vox de informar del origen de los detenidos»
  9. 9 La tienda de bisutería que cierra todas sus tiendas de Gipuzkoa
  10. 10

    El Consejo de Patrimonio Vasco da luz verde al proyecto de hotel en Torre Satrústegui en Donostia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Courtois echa el cerrojo preclásico

Courtois echa el cerrojo preclásico