César Soto Grande será el encargado de pitar el clásico

El colegiado riojano César Soto Grado será el encargado de dirigir el encuentro entre el Real Madrid y Barcelona. Efe
Jornada 10

César Soto Grande será el árbitro del clásico

El colegiado riojano arbitrará su segundo duelo entre el Real Madrid y Barcelona

C.P.S.

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:48

El colegiado riojano César Soto Grado será el encargado de arbitrar este domingo en el Santiago Bernabéu el clásico de LaLiga 2025-26 entre el Real Madrid y el FC Barcelona, según ha confirmado este sábado la Federación Española de Fútbol (FEF).

De esta manera, Soto Grado, pitará el segundo partido de su carrera entre el conjunto madridista y el azulgrana después de hacerlo en la temporada 23-24, también en el Santiago Bernabéu, con victoria madridista por 3-2. Ese fue el encuentro del polémico gol fantasma de Lamine Yamal, que al no haber tecnología de gol no se pudo determinar si entró o no.

El riojano ha pitado al Real Madrid en 22 ocasiones, 20 en el campeonato doméstico, la final de la Supercopa de 2022 ante el Athletic Club y una en Copa del Rey, con 14 triunfos blancos, dos derrotas y seis empates. Mientras que 14, una de ellas en la Copa del Rey, han sido las veces que lo ha hecho con el Barcelona, con seis victorias, cinco empates y tres derrotas.

César Soto Grado estará asistido en las bandas por Carlos Álvarez y David Becerril. Por su parte en la sala VOR, al frente del VAR estará el gallego Javier Iglesias Villanueva, con el andaluz Mario Melero López como AVAR.

