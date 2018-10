Jornada 7 Un duelo por seguir arriba Getafe y Celta se enfrentan en un partido marcado por la necesidad de ambos por conseguir una victoria que les permita mantenerse en la zona alta de la tabla EFE Vigo / Madrid Lunes, 1 octubre 2018, 06:36

El Celta de Vigo, séptimo clasificado a tres puntos del Atlético de Madrid -cuarto-, tratará de conservar su posición de privilegio con un triunfo ante el Getafe, que también aspira a meterse en la pelea por la zona alta. El equipo gallego encadena tres jornadas sin ganar y necesita reencontrarse con la victoria para disipar las dudas que mostró en la segunda parte frente al Real Valladolid y en la primera contra el Valencia.

El Getafe, por su parte, viene de empatar a domicilio con el Deportivo Alavés, en un partido en el que un tanto del argentino Jonathan Calleri evitó su segundo triunfo consecutivo como visitante tras asaltar anteriormente el Sánchez Pizjuán (0-2, Sevilla). Por si fuera poco, el conjunto madrileño, aunque nunca ha ganado en Balaídos, ha puntuado en tres de sus últimas cuatro visitas al estadio vigués. Y la pasada campaña sumó cuatro puntos en el doble enfrentamiento ante los celestes.

Jensen apunta al once titular

La solidez defensiva del bloque de Bordalás y su facilidad para romper el ritmo del partido es lo que más preocupa al entrenador celeste, Antonio Mohamed, quien prepara cambios respecto al once que alineó en Mestalla porque necesitarán, a su juicio, futbolistas creativos en la zona de creación. Se espera la vuelta al once de Fran Beltrán, como compañero de Lobotka en el doble pivote, y el danés Pione Sisto en la izquierda. El joven Mathias Jensen podría estrenarse si Boufal no se recupera de la lesión en el tobillo que ya le impidió viajar a Mestalla, aunque el canterano Brais Méndez también tiene opciones de entrar en la banda derecha.

Esa posibilidad, con Maxi Gómez y Aspas en ataque, se dará si Mohamed renuncia a jugar con tres centrales y dos carrileros, una opción seria teniendo en cuenta la lesión del lateral izquierdo David Juncá, quien se probará en el último entrenamiento para saber si puede entrar en la convocatoria.

El Getafe, después de empatar en Vitoria ante el Alavés con un gol en contra en el tiempo añadido del argentino Jonathan Calleri, volverá a la carga con su segundo partido a domicilio en el que intentará recuperar la senda de la victoria tras dos encuentros seguidos sin ganar. No pudo con el Atlético (0-2) y después rozó la gloria en el estadio de Mendizorroza, pero perdió dos puntos en el último suspiro. Ahora, tendrá una oportunidad de engancharse a los puestos nobles de la clasificación y abandonar la zona media que ocupa antes del inicio de la jornada.

Rober Ibáñez, novedad en los azulones

El entrenador José Bordalás viajará a Vigo sin bajas. Con la enfermería vacía tras las recuperaciones de Markel Bergara (ya fue convocado la pasada jornada) e Ignasi Miquel, y después del partido de sanción que cumplió Iván Alejo ante el Alavés, el técnico alicantino ha tenido que decidir qué jugadores se quedaban sin entrar en la lista por motivos técnicos. Al final, los elegidos han sido los ya citados Iván Alejo e Ignasi Miquel, el japonés Gaku Shibasaki, Sergi Guardiola y Rubén Yáñez. El canterano Hugo Duro, que fue citado para jugar en Mendizorroza, se ha caído de la convocatoria y su hueco lo ha ocupado Rober Ibáñez, la principal novedad de la lista.

En el once, Bordalás podría dar entrada a Vitorino Antunes por Leandro Cabrera en el lateral izquierdo de la defensa, mientras que Mauro Arambarri, Nemanja Maksimovic y Markel Bergara se disputarán dos puestos en el centro del campo. Y, arriba, Bordalás tendrá que elegir de nuevo entre Jaime Mata y Jorge Molina. Uno de los dos, verá el choque desde el banquillo y no jugará junto a Ángel.

Alineaciones probables

Celta: Sergio Álvarez; Hugo Mallo, Cabral, Araujo, Júnior Alonso; Brais Méndez o Jensen, Lobotka, Beltrán, Pione Sisto; Aspas y Maxi Gómez.

Getafe: Soria; Damián, Djené, Bruno, Antunes; Portillo, Arambarri, Maksimovic, Amath; Jaime Mata y Ángel.

Árbitro: Guillermo Cuadra Fernández (Comité Balear)

Estadio: Balaídos.

Hora: 21:00