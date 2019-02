Entrevista Benzema: «Ahora soy yo el líder del ataque» El jugador francés, Benzema, celebrando un gol. / EFE El jugador francés ha ofrecido a la revista 'France Football' una entrevista donde habla de como se sentía y como está actualmente en el Real Madrid EFE Madrid Lunes, 25 febrero 2019, 16:46

El atacante francés del Real Madrid, Karim Benzema, se siente más libre esta temporada tras la marcha del portugués Cristiano Ronaldo a la Juventus de Turín, que le ha dejado como «el líder del ataque» del conjunto blanco.

En una entrevista que publica este martes, la revista «France Football», el delantero de 31 años asegura que, hasta esta temporada, «jugaba en función de Cristiano», al que «buscaba sin cesar con el objetivo de ayudarle a lograr todavía más goles».

«No jugaba de delantero centro. Hacíamos un buen dúo (...) Yo era un actor secundario. Ahora soy yo quien tiene que mostrar que quiero marcar, que quiero impulsar a mi equipo. Y es esto lo que me gusta«, indicó el futbolista.

Reconoció que se tuvo que poner «al servicio de un tipo que marcaba goles por temporada», pero reconoció que su nueva función le gusta más hasta el punto de que se ha marcado como objetivo convertirse en el tercer mejor goleador de la historia de la Liga de Campeones.

«Estar en este puesto me hace sentirme orgulloso y me motiva para ir más lejos, es decir, atrapar a Raúl (autor de 71 goles, frente a los 60 del francés).Llegará jugando como me gusta«, señaló.

«Ahora tengo más espacio delante y más peso en el ataque y puedo hacer lo que debía haber hecho desde hace mucho tiempo, es decir, marcar y hacer marcar. Pero también jugar casi todos los partidos enteros. Lo que me faltaba era encadenar partidos completos«, señaló.

En la portada de la revista, el jugador asegura que le gusta su vida, que ahora juega «su verdadero fútbol», que se siente «más legítimo» y que tiene la impresión «de volar».

Benzema señaló que no juega por las estadísticas y que, para él, un buen partido no se resume a marcar muchos goles. «Es bueno marcar goles para que tu equipo gane, pero se puede buscar la victoria de otra manera y también es hermosa. Estoy convencido de que se puede ser decisivo jugando bonito», indicó.

El francés dijo ver «el fútbol de forma diferente» y aseguró dar tanto valor a desmarques y otras acciones del juego. También reivindicó que tiene un mayor liderazgo en el equipo, algo que antes no hacía «porque otros se ocupaban».

Benzema reconoció que sus inicios en el Madrid no fueron sencillos y señaló que con la llegada al banquillo de José Mourinho se pudo convertir «en el mejor equipo del planeta».

Confesó mantener contacto con Zinedine Zidane y aseguró que su actual entrenador, Santiago Solari, «tiene el mismo estilo, porque ambos fueron grandes jugadores». «Solari habla de fútbol y habla de fútbol. También confío en él porque me pone en las mejores condiciones«, señaló.