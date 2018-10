Jornada 9 El Barça mide su fiabilidad ante el Sevilla Semana grande para el equipo de Valverde, que se juega mucho con Real Madrid e Inter también en el Camp Nou P. RÍOS BARCELONA Sábado, 20 octubre 2018, 10:07

Tras sumar sólo tres puntos de los últimos doce en juego y encadenar cuatro partidos de Liga sin ganar, el Barça se juega mucho en el Camp Nou ante el Sevilla, que encara el duelo mirando desde arriba con un punto de ventaja por méritos propios y porque ha sabido aprovechar los errores del equipo de Ernesto Valverde, del Real Madrid y del Atlético. En caso de derrota se quedaría a cuatro puntos y ya se podría hablar de crisis galopante pese al espectacular triunfo por 2-4 ante el Tottenham en Europa en este tramo aciago de la temporada. Es una prueba de fiabilidad para el vigente campeón en una semana en la que también va a recibir a Inter y Real Madrid en el Camp Nou.

El KO en Leganés (2-1) y los empates ante Girona (2-2), Athletic (1-1) y Valencia (1-1) han llevado al Barça a esta situación de la que deberá salir sin los centrales zurdos Samuel Umtiti y Thomas Vermaelen, ambos lesionados para un mes como mínimo. Precisamente un exsevillista como Clément Lenglet deberá aprovechar la oportunidad acompañando a Gerard Piqué, observado con lupa por sus críticos no sólo por sus fallos en esos tropiezos sino porque en estas dos semanas de descanso, al haberse retirado ya de la selección, se ha recorrido el mundo como presidente de Kosmos, empresa que llevará la nueva Copa Davis a Madrid los dos próximos años, enzarzado además en un cruce de declaraciones con Roger Federer.

Muy centrado en el fútbol no parece, aunque la verdad es que no se ha perdido ningún entrenamiento y Valverde le echó ayer un cable al ser interpelado por las posibles distracciones del zaguero. «Lo único que me fastidia de Piqué es que ha tenido una idea genial y no se me ha ocurrido a mí. A todo el mundo le hubiera gustado tener esa idea. Pienso que va a estar al cien por cien», dijo el extremeño en rueda de prensa. Chumi Brandariz, central gallego del filial, se ha entrenado toda la semana con el primer equipo ante las bajas en esa demarcación que tiene el conjunto azulgrana.

Motivación extra

Quien sí ha aprovechado su tiempo libre para recuperar fuerzas es Leo Messi, verdugo histórico del Sevilla y a quien Pablo Machín ya le preparó un marcaje individual cuándo entrenaba al Girona. Le ha marcado 24 goles en Liga y el técnico se plantea una persecución por todo el campo. «Hay muchas formas de intentar frenar a Messi, aunque él suele salir victorioso. No voy a dar pistas», indicó Machín. «Nuestro primer puesto no es anecdótico, no nos conformamos con el empate y seguro que el Barça tendrá una motivación extra por enfrentarse al líder», apuntó el técnico soriano. El defensa argentino Mercado es la novedad en la lista andaluza tras siete partidos de baja por lesión en un brazo, mientras que siguen en la enfermería Escudero, Gonalons y Amadou.

Valverde recupera a Sergi Roberto y espera contar con la mejor versión de Luis Suárez, quien lleva dos semanas haciendo trabajo en solitario para fortalecer su maltrecha rodilla.«Es la primera vez que no somos líderes de Liga desde que llegué y tenemos muchas ganas de afrontar esta semana», afirmó el extremeño, que esquivó preguntas sobre diversos asuntos: su futuro -«No me afecta que se hable de mi futuro, está bien», dijo el preparador, que aseguró que sus sensaciones con la dirección deportiva son «muy buenas»-, las quejas de Arturo Vidal por no jugar -«Tenemos la idea de solucionar los problemas que tenemos dentro del vestuario»-, su falta de confianza en los canteranos o una hipotética vuelta de Neymar -«Son todo especulaciones. No estamos en mercado para incorporar jugadores»-. Da la sensación de que hay ganas de atizar al técnico si se le ve débil. Por eso ganar al Sevilla, gafado en el Camp Nou, es fundamental.

-Alineaciones probables:

Barça: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arthur, Messi, Luis Suárez y Coutinho.

Sevilla: Vaclik, Carriço, Kjaer, Sergi Gómez, Jesús Navas, Sarabia, Banega, Franco Vázquez, Arana, Ben Yedder y André Silva.

Árbitro: Martínez Munuera (valenciano)

Estadio: Camp Nou

Hora: 20:45 h.

TV: Movistar Partidazo