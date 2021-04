Barcelona Koeman quiere la Liga y se pone serio El entrenador del Barça no acabó contento pese al 5-2 al Getafe, abroncó a Mingueza como mensaje a los jóvenes y avisó a los jugadores que si se baja la concentración no habrá título P. RÍOS Barcelona Viernes, 23 abril 2021, 13:59

De los cuatro candidatos al título de Liga, el que más dudas generó en la jornada intersemanal pese a su goleada contra el Getafe (5-2) fue el Barça. El equipo azulgrana recuperó su fragilidad defensiva hasta el punto de que el equipo de José Bordalás logró dos goles sin apenas buscarlos, uno en propia puerta de Lenglet y otro concedido por un penalti ingenuo de Araujo. Durante 20 minutos, desde la transformación de Enes Ünal que significó el 3-2 en el minuto 68 hasta el cabezazo de Araujo que supuso el 4-2 de la tranquilidad en el 88', los antiguos miedos volvieron a un equipo que sufrió como en aquellos empates en el Camp Nou ante Cádiz y Eibar que todavía pueden costar una Liga. Al final el conjunto azulgrana celebró los tres puntos y si gana los 21 que le quedan en juego será campeón, pero Ronald Koeman sabe que ante rivales en las próximas jornadas como Villarreal, Granada, Valencia o Atlético si se repite una pobre segunda parte como la del jueves se pagará caro. Y estalló en la banda y avisó en su comparecencia ante los medios de comunicación.

En el césped pagó los platos rotos Óscar Mingueza, con aquella paternalidad lógica en un entrenador que ha apostado por un defensa de la cantera que no era un titular indiscutible ni el filial. Le cayó una bronca descomunal por un despiste defensivo con 3-2 en el marcador y al instante lo cambió, dando entrada a Umtiti pese a que su rodilla no es una garantía. Es cierto que a otros jugadores con más galones no les trató con la misma dureza en acciones parecidas, pero Koeman considera que Mingueza está a un paso de consolidarse con los mayores y no puede dormirse. Luego lo explicó al tiempo que hizo extensiva la críticas a todos los jóvenes con los que está contando.

«La bronca ha sido un poco exagerada, pero hubo jugadas detrás con balón en las que no estuvieron bien ni Mingueza ni Araujo, El cambio no fue por enfadarme con Óscar porque si alguien hay que está haciendo una gran temporada es él, pero tiene que aprender cosas tácticas porque jugábamos con tres detrás. He hablado con él y no hay ningún problema. Los jóvenes tienen que aprender que en el Barça hay que estar bien todos los días. Y no solo Mingueza y Araujo, porque Pedri tampoco ha estado hoy a su nivel», explicó Koeman. Y avisó el técnico holandés de que la Liga no será posible si no se mantiene el nivel durante los 90 minutos: «Se ha demostrado en la segunda parte que si bajamos la concentración y el ritmo de balón nos va a costar ganar los partidos que nos quedan porque cualquier rival nos puede crear problemas», manifestó.

El domingo visita el Barcelona a un temible Villarreal, con Gerard Moreno en gran forma en el ataque. Por eso mimó a Piqué, que solo jugó 45 minutos por precaución. «Si no jugamos como teníamos que jugar en la segunda parte ante el Getafe el culpable soy yo, pero el cambio de Piqué al descanso estaba pactado con él y el de Lenglet fue por tarjetas. Y otros jugadores merecen jugar también», justificó.

Salvo sorpresa, Dembélé y Braithwaite seguirán siendo baja, al igual que Ansu Fati, Coutinho y el portero Neto. Se mantienen con cuatro amarillas Messi y De Jong, los dos protagonistas el jueves, el argentino por sus dos goles, la asistencia a Araujo y el penalti cedido a Griezmann, y el holandés porque jugó en tres posiciones; de interior, de central zurdo con defensa de tres y de central diestro en el mismo 3-5-2.