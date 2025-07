El Barça, pendiente de Araujo

Después de que se consumase la decepción por el fichaje truncado de Nico Williams, el Barça tiene varios frentes abiertos en el mercado y ... uno de ellos está dentro de casa. Ronald Araujo tiene una cláusula de rescisión de 70 millones de euros hasta el 10 de julio, una cifra cuantiosa que le sitúa en el escaparate de los grandes equipos del continente europeo y también una cifra que es una oportunidad para los azulgranas. Los culés cuentan con el central uruguayo, pero no descartan una posible venta si llega una oferta importante o el pago de la cláusula, algo que le permitiría acometer otras operaciones este mismo verano.

Y es que el papel de Araujo en el Barcelona la temporada pasada no fue el de un jugador indiscutible. Los problemas físicos que arrastró en el inicio de curso y la consolidación en la zaga de la pareja Cubarsí-Iñigo Martínez le dejó en un segundo plano que dista mucho de la jerarquía de la que gozaba cuando Xavi Hernandez estaba en el banquillo. Araujo ya no es una pieza angular del proyecto culé y eso, unido a los coqueteos con otros clubes en otros veranos, hacen que en el Barça ya no miren con malos ojos una hipotética salida.

Por eso, el Barça firmó una renovación el pasado mes de enero hasta 2031 que guardaba un apéndice por el que el jugador podría salir del club por 70 millones de euros en los primeros diez días del mes de julio. Esa cláusula de rescisión, aun siendo elevada, es un llamamiento a equipos como la Juventus o el Bayern de Múnich, clubes que hasta hace no mucho tiempo estaban interesados en la situación del uruguayo y que hasta ahora se habían encontrado con un portazo de la entidad que preside Joan Laporta.

La situación ahora es diferente. El Barça no tendría que tomar ninguna decisión si alguno de los clubes aparece con el dinero y ya cuenta en la plantilla con centrales del agrado de Flick como Cubarsí, Iñigo Martínez, Eric García o Jules Koundé, que podría actuar en esa demarcación en un momento dado. Esa cláusula de rescisión de 70 millones de euros solo está fijada para los primeros diez días de julio y pasará a ser nuevamente de 1.000 millones una vez que esté plazo concluya, lo que hace indicar que es una semana clave para la continuidad de Araujo en el club.

Araujo, centrado

Mientras tanto, Araujo está centrado en una temporada que debe ser clave para él. Tras perder peso en el equipo, ha decidido regresar antes a los entrenamientos y coger un estado de forma ideal para competir la titularidad a Cubarsí e Iñigo Martínez. Flick cuenta con él, pese a que sabe que es una operación ideal para el club a la hora de cuadrar cuentas, y seguirá sus evoluciones para incluirlo en la dinámica del grupo. Mientras tanto, el Barça espera un movimiento que puede servir, quién sabe, si de efecto dominó de cara a un verano que se antoja una vez más apasionante en las oficinas azulgranas.