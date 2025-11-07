El Barça se reencuentra con el Camp Nou 894 días después

Cristián Ramón Cobos Madrid Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:29 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

Día muy especial en Barcelona. Más de dos años han tenido que pasar para que el conjunto azulgrana vuelva a pisar el césped del Camp Nou. Este viernes, en un entrenamiento a puerta abierta los jugadores dirigidos por Hansi Flick han podido disfrutar de su remodelado estadio ante cerca de 22.000 aficionados que han mostrado su emoción desde el primer momento y que tuvieron que pasar por caja y pagar diez euros el público en general y cinco los socios culés. La recaudación íntegra tendrá una finalidad solidaria al ir destinada al proyecto Pulseras Blaugranas, impulsado por la Fundació Barça para ayudar a niños y jóvenes enfermos.

Con este entrenamiento que servía como un examen final, el Barcelona ha dado un paso gigante, y casi definitvo, para regresar al Camp Nou. Todavía se desconece cuando volverán los partidos oficiales al estadio azulgrana, aunque el club lo tiene previsto para después del parón por los partidos de selecciones, en el duelo ante el Athletic.

Si para la afición ha sido una mañana llena de emociones, también ha sido un regreso muy especial para toda la plantilla. Sobre todo para aquellos que no habían tenido la oportunidad todavía de poder pisar el Camp Nou como jugadores azulgranas, incluido Hansi Flick. Todos los futbolistas, incluidos los lesionados no han querido perderse este momento histórico en el que canteranos como Cubarsí, Olmo, Casadó o Fermín tenían la primera toma de contacto con el hogar del Barça.

Desde la previa, el club intentó cuidar al máximo todos los detalles para que pareciese un día más de partido. De esta manera los aficionados pudieron vitorear los nombres de los jugadores y escuchar el himno a capela antes de la salida de los protagonistas. Hasta que a las 11:00 horas, con la puntualidad germana de Hansi Flick, la plantilla salía para completar una sesión suave que duró alrededor de una hora, para finalizar con unos disparos a puerta para escuchar rugir al Camp Nou.

Regreso de Joan García

La principal novedad del entrenamiento ha sido el regreso para ejercitarse con sus compañeros de Joan García, después de recuperarse de su lesión que le tenía apartado de los terrenos de juego desde finales de septiembre. No se descarta que el portero pueda entrar incluso en la convocatoria del partido del domingo ante el Celta, aunque su titularidad es muy improbable para evitar posibles recaídas como sucedió con Raphinha.

En cambio, Lamine Yamal arrancó la sesión al margen del grupo, con un trabajo específico para fortalecer su lesión de pubalgia que arrastra en los últimos meses. Tras el calentamiento se unió con el resto de sus compañeros para terminar el entrenamiento regalando los balones a los aficionados que se acercaron al Camp Nou.