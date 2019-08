Fútbol El Barça, objetivo a batir Griezmann y Hazard, dos fichajes estrella para Barça y Madrid. Unos reforzados Madrid y Atlético aspiran esta temporada a destronar a los azulgrana, ganadores de 8 de las últimas 11 Ligas, con una Real más madura en busca de la sorpresa ALFONSO COBETA Lunes, 12 agosto 2019, 10:31

Ya esta aquí la Liga 2019-20. Con las plantillas aún sin cerrar, este próximo fin de semana empezará a rodar el balón en los distintos estadios en una nueva temporada que se prevé apasionante, igualada, con muchos goles y jugadas espectaculares. Con tal fin se han afanado en reforzarse todos los equipos participantes, desde los grandes hasta los más modestos, cada uno según sus capacidades. Jugar en Primera garantiza unos suculentos beneficios financieros, lo cual augura una competición feroz.

El Barcelona, que se estrena el viernes en el complicado San Mamés, será el objetivo a batir. Campeón de la pasada Liga con autoridad, ha conquistado ocho de los últimos once campeonatos y su espíritu ganador le convierte otra vez en máximo favorito. Conserva el compacto bloque de campañas anteriores, con Messi como estandarte. Si el astro argentino, que ha prometido más títulos de nuevo a la afición, mantiene su gran nivel, los azulgrana tienen mucho ganado. Además, se han potenciado con el lateral izquierdo del Betis Júnior Firpo, un diamante por pulir; el talentoso centrocampista holandés De Jong y Griezmann, que apuntalará la ya de por sí temible delantera culé. A saber, Messi, Luis Suárez, Dembélé y el ex realista, a la espera de la posible salida de Coutinho y la vuelta de Neymar, quien también suena para el Madrid. El once tipo podría ser Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Griezman y Suárez. Quién da más.

El nuevo Madrid, una incógnita

Real Madrid y Atlético aspiran de una vez por todas a acabar con la hegemonía culé. Los blancos se han reforzado bien después de una campaña decepcionante. Han fichado al hábil y veloz Hazard, que ayudará a desestabilizar las defensas contrarias y fluir el ataque; al joven goleador serbio Jovic, brillante en el pasado campeonato alemán; al rocoso central brasileño Militao, al atlético defensa zurdo Mendy y a los prometedores atacantes Kubo, que irá cedido al Valladolid, y Rodrygo, que empezará en el Castilla. Pese a una desilusionante pretemporada, donde se han repetido errores pasados, fragilidad defensiva, una media acomodada y sin músculo y una delantera con escasa mordiente, Zidane -no cuenta con Bale y ha cedido a Ceballos al Arsenal- confía en su grupo, donde no estará Asensio, lesionado de gravedad, y la parroquia merengue demanda espectáculo y volver a ganar la Liga después de solo dos entorchados en once años. Mimbres hay para ello pero el equipo, que debuta el sábado en Vigo ante el Celta, es una incógnita. Once titular: Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Mendy; Kross, Modric, Casemiro; Benzema, Jovic y Hazard.

El Atlético empieza fuerte

El Atlético, actual subcampeón, quiere más. Su ambicioso y exigente técnico, Simeone, anhela ganar la Liga, como ya hizo en la temporada 2013-14. Ha perdido a algunos de sus históricos pilares, Juanfran, Godín, Filipe Luis o Griezmann, así como a Lucas Hernández y Rodri, pero ha cubierto bien sus puestos con numerosos fichajes como el deslumbrante joven mediopunta portugués Joao Félix, los defensas laterales Trippier y Lodi, el centrocampista Marcos Llorente, Felipe, Héctor Herrera, Hermoso... e incluso espera algún jugador más. Su excepcional pretemporada -incluida humillación al Madrid (3-7)- y con efectivos clave en plena forma como Diego Costa, Koke, Saúl y el meta Oblak, ha entusiasmado a su fiel afición y muchos le ven campeón. Recibe al Getafe en la primera jornada. Once: Oblak; Trippier, Savic, Giménez, Lodi; Koke, Saúl, Llorente, Lemar; Diego Costa y Joao Félix.

Valencia y Sevilla no descartan dar la sorpresa y pondrán las cosas difíciles a los tres grandes. El conjunto ché, que acabó en puestos Champions y ganó la Copa del Rey, conserva su base, con abanderados como Parejo, Gayá, Garay, Guedes, Kondogbia, Rodrigo, Gameiro o los recientes triunfadores con la sub-21 y la sub-19, las joyitas de la casa Carlos Soler y Ferrán Torres, pero no conforme con ello han firmado al ex meta azulgrana Cillesen y al ariete celtiña Maxi Gómez, lo que les hace un equipo peligroso.

El Sevilla, que dirigirá el asteasuarra Julen Lopetegui tras su decepcionante paso por el Madrid y aquel sorprendente cese en la selección, sigue siendo un conjunto capaz de derrotar a cualquiera y ha sumado a la causa al exarmero Joan Jordán y al hábil Oliver Torres. Su ataque es demoledor: Munir, Ben Yedder, Vázquez, Nolito y el atrevido canterano Bryan, también campeón con la sub-19. Un hueso duro de roer y todo un desafío para Lopetegui.

La Real Sociedad necesitará más potencial físico, tesón y ambición para hacer algo grande

Habrá seis entrenadores vascos en Primera, tres guipuzcoanos y otros tantos vizcaínos

La Real Sociedad, posible revelación

Odegaard e Isak, juventud con talento para potenciar a la Real.

Si hubiera que apostar por un equipo sorpresa, muchos eligiríamos la Real Sociedad. «Este año, sí», sueñan los aficionados txuriurdin. Y tienen motivos para aspirar al menos al cuarto puesto, por qué no. Apartados de la Europa League en la última jornada de la pasada Liga por el Espanyol, después de una campaña irregular, bastará algo más de potencial físico, constancia, ambición y autoconfianza para convertirse en la revelación.

Imanol mantiene su sólida estructura de equipo, con una mezcla calculada de veteranos y jóvenes sustentada en jugadores como Illarramendi, Rulli, Zurutuza, Januzaj, Willian José, Llorente o Zaldua, junto a la consagración de jóvenes experimentados como Oyarzabal -ya su jugador franquicia-, Merino y Zubeldia, recientes campeones de Europa sub-21. Si estos futbolistas rinden al nivel esperado, la Real Sociedad estará muy arriba, catapultada con la aportación de canteranos de probada valía como Sangalli, Aihen, Guevara, Gorosabel, Le Normand y, sobre todo, el ilusionante mediopunta Ander Barrenetxea, también campeón europeo sub-19 con solo 17 años. No olvidemos que el donostiarra es el conjunto de la Liga que más jugadores de casa utiliza, como la pasada campaña (16).

Se han ido atacantes como el listo Juanmi (Betis) y el veloz Sandro (Valladolid), al que faltó suerte, pero han llegado el central francés Sagnan, el meta navarro Remiro, de gran proyección, el mediopunta noruego del Madrid Odegaard-calidad a raudales- y los delanteros Portu, experimentado en el Girona, e Isak, un espigado joven sueco que encandila con su velocidad y su acierto de cara la portería. Sin duda contribuirán a hacer de la Real Sociedad un equipo más que respetable, y temible en su nuevo campo, bautizado ahora como Reale Seguros Stadium. Empieza la Liga visitando al Valencia el sábado. Once titular: Remiro; Gorosabel, Llorente, Sagnan, Aihen; Zurutuza, Illarra, Januzaj, Oyarzabal; Willian Jose y Portu.

Otro equipo con armas suficientes para dar la campanada es el Betis. Con nuevo técnico, el ex del Espanyol Rubi, que releva a Quique Setién, ha incorporado a su plantilla, ya de gran calidad (Canales, Joaquín, Guardado, Carvalho, Bartra...), a tres delanteros, el ex realista Juanmi, el francés Fekir y Pedraza, otro campeón sub-21 cedido por el Villarreal. Los verdiblancos, aunque han perdido a Lo Celso, nuevo jugador del Tottenham, van a por todas.

En el nutrido grupo de equipos con ciertas aspiraciones europeas figuran Espanyol, Getafe, Celta, Villarreal, Eibar, Alavés y Athletic. Los bilbaínos mantienen su base conformada por veteranos como Aduriz, Beñat, Raúl García, Muniain, Yuri, Capa o Iñigo Martínez y jóvenes como Williams, Yeray, Córdoba, Unai López o Unai Núñez, otro campeón sub-21. Sus únicos refuerzos provienen de la cantera: Villalibre, Sancet, Larrazabal o Vivian. No quieren repetir el mal comienzo de la temporada pasada, que les acabó lastrando.

Un Eibar con nombre propio

El Eibar, por su parte, busca una campaña más asentarse en la zona media y no pasar problemas. Luego ya se verá si aspiran a cotas mayores. Mendilibar sigue con sus experimentados Escalante, Dmitrovic, Pedro León, Orellana, Enrich, Charles o Kike García, y las salidas de Riesgo, Jordán y Peña han sido suplidas con la vuelta del japonés Inui y las incorporaciones del joven defensa derecho madridista Tejero, Expósito y Quique González, entre otros. Los armeros, que empiezan el sábado en Mallorca, ya son respetados en Primera por méritos propios y serán un enemigo difícil. «Nuestras debilidades nos hacen fuertes», resume su director deportivo, Fran Garagarza.

Por último, el grupo de quienes a priori lucharán por evitar el descenso, Leganés, Valladolid, Levante y los tres recién ascendidos, Mallorca, Granada y Osasuna, dirigido por el guipuzcoano Jagoba Arrasate, que ya entrenó en Primera a la Real. Será una batalla sin cuartel.

Como curiosidad, habrá seis entrenadores vascos, tres guipuzcoanos, Imanol (Real), oriotarra; Asier Garitano (Alavés), de Bergara, y el citado Julen Lopetegui (Sevilla) de Asteasu, y otros tantos vizcaínos, Gaizka Garitano (Athletic), de Derio; Mendilibar (Eibar), de Zaldibar; y Jagoba Arrasate (Osasuna), de Berriatua.

Empeza el espectáculo. No se lo pierdan.