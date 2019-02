Jornada 22 Alarma por Messi, duda ante el Real Madrid Leo Messi, atendido por los fisios del equipo blaugrana durante el encuentro ante el Valencia. / EFE El jugador argentino podría sufrir una contractura muscular tras un golpe que recibió en el minuto 70 ICÍAR MUÑOZ Madrid Sábado, 2 febrero 2019, 22:03

Leo Messi ha encendido las alarmas en el FC Barcelona. El crack argentino se retiró del partido ante el Valencia con molestias en el muslo derecho y, a expensas de las pruebas a las que será sometido este domingo, es duda para el encuentro del miércoles contra el Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey.

Messi podría sufrir una contractura muscular como consecuencia de un golpe que recibió por parte de Lato en el minuto 70. «Tiene una pequeña molestia e imaginamos que no puede estar muy mal, pero no sé qué tiene. Vamos a esperar, porque de momento no puedo valorar nada. Si está bien, jugará (la ida de semifinales de Copa), y si no, jugará otro», reconoció Ernesto Valverde, que en cualquier caso espera que Messi «se pueda recuperar, igual que los demás».

El técnico del Barça analizó así el empate frente al Valencia: «Ha sido una primera parte extraña. El Valencia ha empezado muy bien. Pero después dominamos el juego, nos metimos en su área. Nos han hecho el gol en una contra y ha sido demasiado castigo, pero hemos luchado para llevarnos la victoria». «Siempre te quedas con que has perdido puntos, pero hay que admitirlo es el juego. Aun así no estamos desmotivados», declaraba Valverde sobre la manera en la que se resolvió el partido.

También se refirió el técnico extremeño a Jordi Alba y justificó su suplencia. «Está en un gran momento. Es difícil suplirle, pero tenemos que pensar también en todos los partidos que nos vienen. Pensé que era el momento de sentarle. Tenemos varias posibilidades de sustitución, por lo que seguiremos haciéndolo de la mejor manera que podamos», aseguró.