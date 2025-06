La otra acusación también pide cuatro años de cárcel para Asencio

Francisco José Fajardo Jueves, 5 de junio 2025, 16:41 Comenta Compartir

Los problemas crecen para Raúl Asencio, futbolista del Real Madrid. Como era de esperar, la acusación particular ejercida por la segunda de las denunciantes, ha pedido cuatro años de cárcel para el grancanario y cuatro años y 11 meses para los otros tres futbolistas por delitos como la grabación de vídeos de contenido sexual, su posterior difusión y también de pornografía infantil.

Todos estos jugadores en junio de 2023 militaban en los filiales del Real Madrid, en concreto en el equipo C, aunque Asencio ahora está consolidado en el primer equipo y juega habitualmente como defensa titular. Ahora, el catalán Ferrán Ruiz juega en el filial del Girona FC, el gallego Juan Rodríguez está en el SD Tarazona y el balear Andrés García viste la camiseta del Aston Villa, tras abandonar todos ellos la disciplina del conjunto madridista.

Hay que recordar que la semana pasada, la otra acusación particular, que representa a la víctima que era menor de edad cuando sucedieron los presuntos hechos, presentó su escrito de acusación en los mismos términos que este otro que se acaba de incorporar a la causa. Ahora solo falta que se pronuncie la Fiscalía Provincial de Las Palmas, parta que el órgano instructor envíe el procedimiento a juicio.

Según recoge este escrito de acusación, las posibles víctimas, identificadas como dos jóvenes de 18 y 16 años respectivamente en el momento de los hechos, acudieron a una cabaña reservada del Beach Club Amadores «acompañadas de una tercera amiga» y pasaron parte del día junto a los cuatro futbolistas investigados, todos ellos mayores de edad. En dicho reservado se encontraba «una pequeña cabaña de una sola estancia con sillones y una piscina privada justo en frente», separada por una cortina, sostiene la acusación particular.

Durante la estancia, una de las denunciantes «había dicho su edad, 16 años, a los cuatro investigados». El escrito indica que «al menos», esta chica «habría bebido champán que le ofrecieron los investigados». Además, «Ferrán tomó fotografías en las que se podía ver a las dos posibles víctimas solamente con un tanga y sin parte de arriba de bikini, mientras tomaban el sol en la parte exterior del reservado».

Posteriormente, las jóvenes «se metieron en la cabaña del reservado con tres de los investigados, Ferrán, Juan y Andrés, y comenzaron a mantener relaciones sexuales consentidas». En el transcurso de estas, el escrito detalla que cuando estaban practicando sexo todos juntos, «Ferrán, sin avisar a las dos chicas, sacó su móvil. Sin consentimiento de ninguna de las dos posibles víctimas empezó a grabar la escena y después pasó el teléfono a Juan que siguió grabando desde su perspectiva».

El documento señala que «ninguna de las dos posibles víctimas vio el momento en que Ferrán sacó el móvil, sólo se dieron cuenta de que lo tenía en la mano cuando ya se lo estaba pasando a Juan, después de que hubiese grabado algunos de los vídeos». Ahora solo falta que se pronuncie la Fiscalía para que el procedimiento se encamine a la próxima celebración del juicio oral

Tras la relación sexual, las dos jóvenes «salieron de la cabaña y se fueron a la piscina general del beach club a buscar» la tercera chica que se encontraba hablando con Asencio. Allí exigieron a Ferrán «que borrara los vídeos». Este «reconoció que habían realizado cinco grabaciones». Una de las perjudicadas «llegó a ver parte de una de ellas y comprobó la presencia de los demás vídeos en la galería de archivos de foto y vídeo». Ferrán «borró los vídeos delante de las dos posibles víctimas y de los demás acompañantes presentes», pero según el escrito, «bien porque tenía copias en otras carpetas bien porque los había enviado ya a otras personas, los vídeos se conservaron».

La acusación particular sostiene que «Ferrán, Juan y Andrés disponían de los vídeos», los cuales «más tarde compartirían con diversas personas mediante aplicaciones de mensajería instantánea».

El mismo 15 de junio, Ferrán Ruiz Martí «llegó a enviar al menos tres archivos de vídeo de las relaciones sexuales y dos archivos de imágenes de las perjudicadas tomadas sin su consentimiento a través de la aplicación de WhatsApp» a una amiga, compartiendo con ella «hasta un total de 134 mensajes y stickers entre las 16.30 y 20.53».

Además, ese mismo día, Ferrán envió presuntamente al menos tres archivos de vídeo y dos archivos de imágenes de las perjudicadas tomadas «sin su consentimiento» al grupo 'Lo que Ferrán quiera', integrado «entre otras terceras personas por los acusados Raúl Asencio del Rosario, Juan Rodríguez y don Andrés García», generándose «hasta un total de 101 mensajes y stickers entre las 16.30 del 15 de junio de 2023 y las 14.44 del 18 de junio de 2023».

La acusación afirma que Juan Rodríguez «compartió sin consentimiento de las víctimas los vídeos en los grupos de wasap 'Cabritinhas', 'Canariasic' y 'Los Chavales'», así como con cinco contactos.

En las conversaciones, Rodríguez manifestó que «se la pelaba que una fuera menor de edad», y en conversación con un amigo añadió: «si te digo la edad flipas», «tú imagínanos chocando las manos y todo y pegándolas», y ante la pregunta de cómo se llamaba una de las chicas, respondió el nombre de una de ellas. En otra conversación, esta vez con otro compañero, dijo: «Es que si te digo los años de una…».

Según el escrito, los vídeos «quedaron almacenados en los terminales de los destinatarios que, a su vez, tuvieron la posibilidad de enviarlos a terceras personas, perdiéndose el control de las grabaciones y fotos por quién los compartió».

Sin consentimiento

El acusado Andrés García también «envió sin consentimiento de las víctimas y contra su exigencia de que se borraran los vídeos e imágenes de la relación sexual» a tres contactos y al grupo 'Lo que Ferrán Quiera'.

El 16 de junio, Ferrán «habría compartido los vídeos del encuentro sexual en tres grupos de difusión, 'Lo que Ferrán Quiera', '3 Queridas' y 'Canariasic', y con cinco contactos de su móvil.

Ese mismo día, distribuyó también las fotografías «en las que se podía ver a las dos posibles víctimas solamente con un tanga y sin parte de arriba de bikini». Estas «las envió a 11 personas el mismo día en que las tomó sin consentimiento» de las perjudicadas.

Por otra parte, el 21 de junio de 2023, Juan Rodríguez «habría enviado el vídeo del encuentro sexual en modalidad de un sólo visionado» a Raúl Asencio. Este, «sabiendo que se había obtenido sin consentimiento de las posibles víctimas y conservado contra su exigencia de que se borraran, se lo pidió a Juan» cuando estaba con un testigo «con la intención de poder enseñárselo a éste, y efectivamente se lo mostró» Esta persona resulta que inició una relación sentimental posteriormente a los hechos con una de las víctimas.

En una nota de voz enviada el 6 de septiembre, Raúl Asencio expresó a su amigo: «Yo a ti te enseñé el vídeo porque me lo pasó Juan, que me pasó por una vez en plan que se pudiese ver solo una vez por tanto no lo puedo tener el vídeo no se me guardó, pero eso te lo enseñé ante de tu conocer a [la perjudicada] sabes».

La víctima a la que representa esta acusación particular «presenta sintomatología postraumática que cursa con estado ansioso depresivo, quejas somáticas, pensamientos intrusivos y labilidad emocional», aunque el informe indica que «no se ha podido determinar el alcance de las secuelas psicológicas que hayan podido derivar de tales hechos» debido a la presencia de «sobreestimulación de síntomas, factores de vulnerabilidad y otros estresores».

El grancanario cambia de abogado y le defenderá uno del Real Madrid El defensa grancanario ha tomado una importante decisión en las últimas horas ya que ha renunciado a su anterior abogado, Juango Ospina, y ahora será representado en el juicio por el letrado de los servicios jurídicos del Real Madrid, Alfonso Morales Camprubí. Esta postura coincide con la incorporación a la causa de los escritos de acusación. Morales Camprubí ha representado club blanco en otros procedimientos judiciales como el juicio celebrado en Valencia relacionado con insultos racistas dirigidos al jugador Vinícius Júnior durante un partido en Mestalla en mayo de 2023.