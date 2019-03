Comunicado Abelardo: «He sido víctima de una presunta extorsión» El entrenador del Alavés ha leído un comunicado en el que ha señalado que quiere «preservar el honor» de su «familia, esposa e hijos» JAVIER BARRIO GIJÓN Miércoles, 6 marzo 2019, 20:49

Abelardo leyó esta tarde un comunicado en Mendizorroza para reconocer que fue extorsionado en el marco de la 'Operación Lubido-Hezurra', por la que fue encarcelado el futbolista del Levante Toño García, quien se encuentra en libertad desde el pasado viernes y que todavía está investigado en la causa.

Este es el comunicado del exentrenador del Sporting:

«Ante las diversas informaciones aparecidas en el día de hoy en diferentes medios de comunicación, que afectan a mi persona, he decidido convocar a todos ustedes al objeto de realizar distintas consideraciones al respeto. En primer lugar, señalar que la presente comparecencia pública se efectúa para ofrecer una serie de aclaraciones en relación a dichas informaciones y preservar, sobre todo, el honor de mi familia, esposa e hijos, así como de todos amigos y conocidos, evitar confusiones y malinterpretaciones que afectan gravemente a todos ellos y a mí personalmente.

En segundo lugar, reconocer que he sido víctima de una presunta extorsión, por lo cual procedí a cursar la oportuna denuncia ante la Guardia Civil. habiendo posteriormente prestado declaración en el juzgado de instrucción de Teruel en concepto de perjudicado, remitiéndome a todo la declarado ante la Guardia Civil como en sede judicial. Debo señalar que se me ha ofrecido ejercer las oportunas acciones judiciales en defensa de mis derechos, lo cual se ha verificado. A fecha actual, las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, con lo que por dicho motivo comprenderán que no pueda ni deba ofrecer datos sobre las mismas, desconociendo igualmente el contenido y alcance de las mismas, y queriendo mostrar mi absoluta extrañeza y disconformidad ante las informaciones publicadas el día de hoy. En todo caso señalar que en todo momento me he mostrado dispuesto en colaborar total y absolutamente con la Guardia Civil y la Justicia para el esclarecimiento de la situación en la que me he visto implicado. Igualmente mostrar mi absoluto respeto ante la labor de la Justicia de cara al esclarecimiento de la situación que he venido padeciendo.

En tercer lugar, lamentar enormemente esta situación en modo alguno deseada y que afecta a mi ámbito estrictamente personal y al de mi familia, por lo que solicito el máximo respeto y en especial en el tratamiento de la información, al objeto de que no se publiquen aspectos que no se correspondan en modo alguno con la realidad, que pueden suponer graves acusaciones o insinuaciones sobre mi vida personal y que causan un grave perjuicio tanto a nivel profesional, como sobre todo personal. No solo a mí, sino a mi esposa e hijos y el resto de familiares y amigos.

Por último agradecer especialmente a la Guardia Civil y al Alavés su poyo y respaldo ante esta situación en la que lamento verme implicado por causas ajenas a mi persona, esperando el esclarecimiento de los hechos a la mayor brevedad posible».