Jornada 2 El Barça se juega su credibilidad en Wembley Después de tres tropiezos en la Liga, visita al Tottenham en la segunda jornada de la Liga de Campeones sin los lesionados Sergi Roberto y Umtiti P.RIOS Barcelona Martes, 2 octubre 2018, 18:07

El Tottenham se va a convertir este miércoles en el termómetro del Barça. En Wembley, sede de los partidos del equipo inglés debido a las eternas obras de White Hart Lane, se comprobará si la mala racha de resultados del equipo de Ernesto Valverde es una encadenación de pequeños accidentes o si se trata ya de la confirmación de la ruptura de una idea futbolísticas con consecuencias imprevisibles.

Tres partidos sin ganar en Liga son demasiados en un club donde cada tropiezo es un «pequeño terremoto», como dice el propio técnico. El 2-2 ante el Girona tuvo la coartada de la rigurosa roja 'mostrada' por el VAR a Lenglet, la derrota en Leganés (2-1) se resumió en un minuto de infortunios y dos goles en 68 segundos y el 1-1 frente al Athletic no se hubiera producido sin los dos postes de Coutinho y Messi. Pero aunque es cierto que con algo más de puntería no se hablaría de crisis, porque oportunidades ha tenido el Barça para ganar los tres encuentros, lo que nadie puede ocultar es una fragilidad defensiva alarmante, denunciada por el propio Messi, e incluso «algunos casos de falta de actitud», como apuntó Luis Suárez. En definitiva, otro traspiés, especialmente si es escandaloso, cosa que ante un gran equipo como el Tottenham entra dentro de lo posible, levantaría ya una polvareda amenazante. Eso, pese al 4-0 ante el PSV en la primera jornada.

Precisamente, Luis Suárez es uno de los protagonistas del partido en la víspera no sólo porque se ha enfrentado al Tottenham en varias ocasiones como jugador del Liverpool, y él nunca hace amigos en los clubs rivales, sino porque en septiembre se cumplieron tres años de su último gol a domicilio en la Liga de Campeones, concretamente desde un 1-1 en Roma en el inicio de la fase de grupos de la temporada 2015-16. Su descalabro individual europeo lejos del Camp Nou coincide con los tres títulos consecutivos del Real Madrid. Es inconcebible que el delantero centro de un gran equipo que aspira a reinar en Europa presente números de ese calibre.

Valverde tiene las bajas de dos titulares, Sergi Roberto y Umtiti, quien además también está sancionado. Todo indica que Nelson Semedo y Lenglet serán sus sustitutos en el lateral derecho y en el centro de una defensa que completarán Piqué y Alba, por delante de Ter Stegen. Toda una prueba de fuego ante un '9' portentoso como Harry Kane que viene de resolver el último partido de la Premier League ante el Huddersfield con un doblete (0-2).

Consistencia

En el centro del campo se intuye que el técnico recuperará el 4-4-2 que le dio la solidez y consistencia la pasada temporada que reclaman en voz alta Sergio Busquets, en Leganés, y Messi, después del 1-1 frente al Athletic. Claro que ellos dos lanzan mensajes al aire sin decir que hay que cambiar de sistema y sentar a Dembélé. Eso le corresponde a Valverde, quien se llevará la crítica segura por volver a traicionar el 4-3-3 y no aprovechar el talento del extremo francés. En cualquier caso, todo indica que Coutinho hará de falso extremo zurdo junto a Messi y Luis Suárez en ataque, mientras que Arturo Vidal, Arthur o incluso Rafinha entrarán en la media para acompañar a Busquets y Rakitic. Un 4-4-2 camuflado, como el del doblete del pasado curso.

En Barcelona se quedaron, además de los citados Umtiti y Sergi Roberto, tres descartes por decisión técnica: Malcom, fichaje de 41 millones que no entra ni en las convocatorias, Samper y Aleñá. Miranda, lateral zurdo del filial, sí aparece en la convocatoria.

El Tottenham de Mauricio Pochettino, ex jugador y ex entrenador del Espanyol que se declara 'perico' y siempre motivado ante el Barça, sufre cinco bajas de peso: Dele Alli, Christian Eriksen, Moussa Dembélé, Jan Vertonghen y Serge Aurier no están disponibles. Sí vuelve el portero Hugo Lloris al marco de los 'spurs'.

Alineaciones probables

Tottenham: Lloris, Trippier, Davinson Sánchez, Alderweireld, Rose; Wanayma, Dier, Son Heung-Min, Lamela, Kane y Lucas Moura.

Barça: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Rakitic, Busquets, Arturo Vidal, Coutinho, Messi y Luis Suárez.

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania)

Estadio: Wembley: 21.00 h. (Movistar Liga de Campeones).