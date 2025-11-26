Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 X26/11 · Árbitro: Michael Oliver

Escudo Olympiakos FC

Olympiacos

21:00h.

1

-

3

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

  • Francisco Leonel Lima Silva Machado (7')

Min. 36

  • Kylian Mbappé (21')

  • Kylian Mbappé (23')

  • Kylian Mbappé (28')

Directo | Mbappé firma un 'hat-trick' exprés

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:39

36'

Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) remata poste, remate con la derecha desde fuera del área.

Icono34'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ayoub El Kaabi (Olympiakos) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Konstantinos Tzolakis.

33'

Revisión del VAR: Real Madrid Gol (Vinícius Júnior).

32'

GOL ANULADO POR EL VAR: Vinícius Júnior (Real Madrid) ha marcado pero tras la revisión del VAR el gol no sube al marcador.

Icono32'

Fuera de juego, Real Madrid. Arda Güler intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.

Icono29'

¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 3. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área.

28'

Se reanuda el partido.

Icono28'

Cambio en Olympiakos, entra al campo Mehdi Taremi sustituyendo a Chiquinho debido a una lesión.

27'

El juego está detenido debido a una lesión Chiquinho (Olympiakos).

Icono24'

¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 2. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate de cabeza desde el centro del área.

Icono24'

Remate rechazado de Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono23'

Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono22'

¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 1. Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono21'

Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono21'

Falta de Dani García (Olympiakos).

Icono19'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. Chiquinho (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Lorenzo Pirola con un pase de cabeza.

Icono18'

Falta de Arda Güler (Real Madrid).

Icono18'

Christos Mouzakitis (Olympiakos) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono18'

Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono18'

Falta de Dani García (Olympiakos).

Icono16'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Gelson Martins.

Icono14'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Rodinei.

Icono11'

Remate rechazado de Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Vinícius Júnior.

Icono8'

¡Gooooool! Olympiakos 1, Real Madrid 0. Chiquinho (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono8'

Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono8'

Falta de Dani García (Olympiakos).

Icono7'

Remate fallado por Daniel Podence (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto de libre directo.

Icono6'

Falta de Federico Valverde (Real Madrid).

Icono6'

Gelson Martins (Olympiakos) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono4'

Remate fallado por Chiquinho (Olympiakos) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ayoub El Kaabi.

Icono4'

Fuera de juego, Real Madrid. Trent Alexander-Arnold intentó un pase en profundidad pero Kylian Mbappé estaba en posición de fuera de juego.

Icono3'

Corner,Real Madrid. Corner cometido por Konstantinos Tzolakis.

Icono3'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Vinícius Júnior (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Ferland Mendy.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

José Luis Mendilibar

4-2-3-1

Alineación

Konstantinos Tzolakis

portero

Rodinei Marcelo de Almeida

defensa

Panagiotis Retsos

defensa

Lorenzo Pirola

defensa

Francisco Ortega

defensa

Daniel García Carrillo

centrocampista

Christos Mouzakitis

centrocampista

Gelson Dany Batalha Martins

centrocampista

Mehdi Taremi

Sustituto

Daniel Castelo Podence

centrocampista

Ayoub El Kaabi

Delantero

Xabi Alonso

4-2-3-1

Alineación

Andrii Lunin

portero

Trent Alexander-Arnold

defensa

Raúl Asencio

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Ferland Mendy

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Federico Valverde

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

34,5%

RMA

OLY

65,5%

RMA

RMA

1 Goles 3
3 Remates a puerta 4
2 Remates fuera 1
0 Remates al palo 1
4 Asistencias 6
3 Faltas cometidas 2

