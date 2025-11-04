Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 4 M04/11 · Árbitro: István Kovács

Escudo Liverpool

Liverpool

21:00h.

0

-

0

Real Madrid

Escudo Real Madrid Club de Fútbol

Min. 24

[ALTERNATIVE TEXT]

LIV

[ALTERNATIVE TEXT]

RMA

Tarjeta amarilla Min 22'

Vinícius Jr. ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 4

Directo | Liverpool - Real Madrid

Minuto a minuto

Colpisa

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:39

Icono23'

Vinícius Júnior (Real Madrid) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono23'

Conor Bradley (Liverpool) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono23'

Falta de Vinícius Júnior (Real Madrid).

Icono22'

Kylian Mbappé (Real Madrid) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono22'

Falta de Virgil van Dijk (Liverpool).

Icono17'

Remate fallado por Kylian Mbappé (Real Madrid) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Jude Bellingham tras un contraataque.

Icono17'

Remate rechazado de Hugo Ekitiké (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Florian Wirtz.

Icono17'

Remate rechazado de Éder Militão (Real Madrid) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jude Bellingham.

Icono14'

Arda Güler (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono14'

Falta de Alexis Mac Allister (Liverpool).

Icono10'

Remate fallado por Alexis Mac Allister (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área.

10'

Se reanuda el partido.

10'

El juego está detenido (Real Madrid).

Icono7'

Vinícius Júnior (Real Madrid) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono7'

Falta de Conor Bradley (Liverpool).

Icono5'

Fuera de juego, Liverpool. Alexis Mac Allister intentó un pase en profundidad pero Hugo Ekitiké estaba en posición de fuera de juego.

Icono3'

Falta de Hugo Ekitiké (Liverpool).

Icono3'

Federico Valverde (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono2'

Falta de Andy Robertson (Liverpool).

Icono2'

Eduardo Camavinga (Real Madrid) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono1'

Remate rechazado de Alexis Mac Allister (Liverpool) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Arne Slot

4-2-3-1

Alineación

Giorgi Mamardashvili

portero

Conor Bradley

defensa

Ibrahima Konaté

defensa

Virgil van Dijk

defensa

Andy Robertson

defensa

Ryan Gravenberch

centrocampista

Alexis Mac Allister

centrocampista

Mohamed Salah Hamed Mahrous Ghaly

centrocampista

Dominik Szoboszlai

centrocampista

Florian Wirtz

centrocampista

Hugo Ekitiké

Delantero

Xabi Alonso

4-1-4-1

Alineación

Thibaut Courtois

portero

Federico Valverde

defensa

Éder Gabriel Militão Pinheiro

defensa

Dean Huijsen

defensa

Álvaro Carreras

defensa

Aurélien Tchouaméni

centrocampista

Eduardo Camavinga

centrocampista

Arda Güler

centrocampista

Jude Bellingham

centrocampista

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior

centrocampista

Kylian Mbappé

Delantero

Estadísticas

32,5%

RMA

LIV

67,5%

RMA

RMA

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 2
5 Faltas cometidas 1

