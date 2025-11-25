Estevao hace el segundo del Chelsea ante un Barça incapaz

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 5 M25/11 · Árbitro: Slavko Vincic
Chelsea
21:00h.
2
-
0
FC Barcelona
Koundé (26')
Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves (54')
Min. 64
CHE
BAR
Gol! Min 26'
Gol de Koundé
Gol! Min 54'
Gol de Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves
Tarjeta amarilla Min 39'
Malo Gusto ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 31'
Araújo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Tarjeta amarilla Min 43'
Araújo ha sido amonestado con tarjeta amarilla .
Colpisa
Martes, 25 de noviembre 2025, 20:46
63'
Se reanuda el partido.
63'
Se reanuda el partido.
63'
El juego está detenido debido a una lesión Eric García (Barcelona).
63'
El juego está detenido (Chelsea).
62'
Cambio en Barcelona, entra al campo Andreas Christensen sustituyendo a Fermín López.
62'
Cambio en Barcelona, entra al campo Raphinha sustituyendo a Robert Lewandowski.
62'
Falta de Andrey Santos (Chelsea).
62'
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
59'
Cambio en Chelsea, entra al campo Liam Delap sustituyendo a Alejandro Garnacho.
58'
Estêvão (Chelsea) ha recibido una falta en la banda derecha.
58'
Falta de Eric García (Barcelona).
55'
¡Gooooool! Chelsea 2, Barcelona 0. Estêvão (Chelsea) remate con la derecha muy escorado desde la derecha.
53'
Corner,Chelsea. Corner cometido por Jules Koundé.
52'
Falta de Enzo Fernández (Chelsea).
52'
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
52'
Falta de Marc Cucurella (Chelsea).
52'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
51'
Remate rechazado de Estêvão (Chelsea) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área.
50'
Fuera de juego, Chelsea. Enzo Fernández intentó un pase en profundidad pero Alejandro Garnacho estaba en posición de fuera de juego.
47'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
47'
Enzo Fernández (Chelsea) ha recibido una falta en la banda izquierda.
46'
Falta de Pau Cubarsí (Barcelona).
46'
Moisés Caicedo (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.
Empieza segunda parte Chelsea 1, Barcelona 0.
45'
Cambio en Barcelona, entra al campo Marcus Rashford sustituyendo a Ferran Torres.
45'
Cambio en Chelsea, entra al campo Andrey Santos sustituyendo a Malo Gusto.
45'+2'
Final primera parte, Chelsea 1, Barcelona 0.
45'
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
44'
Ronald Araujo (Barcelona) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso.
44'
Falta de Ronald Araujo (Barcelona).
44'
Marc Cucurella (Chelsea) ha recibido una falta en la banda izquierda.
43'
Trevoh Chalobah (Chelsea) ha recibido una falta en la zona defensiva.
43'
Falta de Robert Lewandowski (Barcelona).
40'
Malo Gusto (Chelsea) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
40'
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
40'
Falta de Malo Gusto (Chelsea).
39'
Fuera de juego, Chelsea. Marc Cucurella intentó un pase en profundidad pero Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego.
34'
Fuera de juego, Chelsea. Estêvão intentó un pase en profundidad pero Pedro Neto estaba en posición de fuera de juego.
33'
Remate parado. Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área.
32'
Ronald Araujo (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla.
32'
Fuera de juego, Chelsea. Enzo Fernández intentó un pase en profundidad pero Estêvão estaba en posición de fuera de juego.
31'
Falta de Marc Cucurella (Chelsea).
31'
Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Falta de Wesley Fofana (Chelsea).
30'
Ferran Torres (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
30'
Remate fallado por Reece James (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Malo Gusto.
30'
Remate rechazado de Alejandro Garnacho (Chelsea) remate con la derecha desde el centro del área.
29'
Marc Cucurella (Chelsea) ha recibido una falta en la zona defensiva.
29'
Falta de Fermín López (Barcelona).
27'
Gol en propia puerta de Jules Koundé, Barcelona. Chelsea 1, Barcelona 0.
27'
Remate rechazado de Pedro Neto (Chelsea) remate con la izquierda desde muy cerca.
27'
Corner,Chelsea. Corner cometido por Alejandro Balde.
27'
Remate fallado por Enzo Fernández (Chelsea) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alejandro Garnacho.
26'
Remate rechazado de Enzo Fernández (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Moisés Caicedo.
24'
Remate fallado por Pedro Neto (Chelsea) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
22'
Fuera de juego, Chelsea. Estêvão intentó un pase en profundidad pero Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego.
21'
Pedro Neto (Chelsea) ha recibido una falta en la banda izquierda.
21'
Falta de Jules Koundé (Barcelona).
20'
Pedro Neto (Chelsea) ha recibido una falta en la banda derecha.
20'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
18'
Alejandro Balde (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.
18'
Falta de Estêvão (Chelsea).
17'
Fuera de juego, Chelsea. Marc Cucurella intentó un pase en profundidad pero Enzo Fernández estaba en posición de fuera de juego.
17'
Se reanuda el partido.
16'
El juego está detenido debido a una lesión Fermín López (Barcelona).
14'
Se reanuda el partido.
13'
El juego está detenido debido a una lesión Fermín López (Barcelona).
13'
Remate parado. Fermín López (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
12'
Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).
12'
Reece James (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.
11'
Remate rechazado de Robert Lewandowski (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
8'
Frenkie de Jong (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Reece James (Chelsea).
8'
Remate parado. Reece James (Chelsea) remate con la derecha desde fuera del área.
6'
Remate fallado por Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.
4'
Mano de Wesley Fofana (Chelsea).
3'
Corner,Chelsea. Corner cometido por Alejandro Balde.
3'
Reece James (Chelsea) ha recibido una falta en campo contrario.
3'
Falta de Eric García (Barcelona).
2'
Falta de Trevoh Chalobah (Chelsea).
2'
Robert Lewandowski (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
Fuera de juego, Barcelona. Pau Cubarsí intentó un pase en profundidad pero Robert Lewandowski estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Enzo Maresca
4-2-3-1
Robert Sánchez
portero
Andrey Nascimento dos Santos
Sustituto
Wesley Fofana
defensa
Trevoh Chalobah
defensa
Marc Cucurella
defensa
Reece James
centrocampista
Moisés Caicedo
centrocampista
Estêvão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves
centrocampista
Enzo Fernández
centrocampista
Liam Delap
Sustituto
Pedro Lomba Neto
Delantero
Hansi Flick
4-2-3-1
Joan García
portero
Jules Koundé
defensa
Ronald Araujo
defensa
Pau Cubarsí
defensa
Alejandro Balde
defensa
Eric García
centrocampista
Frenkie de Jong
centrocampista
Lamine Yamal Nasraoui Ebana
centrocampista
Andreas Christensen
Sustituto
Marcus Rashford
Sustituto
Raphael Dias Belloli
Sustituto
52,7%
CHE
47,3%
BAR
|2
|Goles
|0
|3
|Remates a puerta
|1
|3
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|8
|Asistencias
|3
|10
|Faltas cometidas
|10
|
