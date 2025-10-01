Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 2 X01/10 · Árbitro: Michael Oliver

Escudo Fútbol Club Barcelona

FC Barcelona

21:00h.

1

-

1

PSG

Escudo Paris Saint-Germain FC

  • F. Torres (18')

Min. 47

  • Senny Mayulu (37')

[ALTERNATIVE TEXT]

BAR

[ALTERNATIVE TEXT]

PSG

Gol! Min 18'

Gol de F. Torres

Tarjeta amarilla Min 31'

De Jong ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Gol! Min 37'

Gol de Senny Mayulu

Tarjeta amarilla Min 43'

Nuno Mendes ha sido amonestado con tarjeta amarilla .

Jornada 2

Mayulu iguala el duelo en Montjuic

Minuto a minuto

Colpisa

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:42

Icono46'

Remate fallado por Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Pedri.

Icono46'

Falta de Ferran Torres (Barcelona).

Icono46'

Willian Pacho (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono

Empieza segunda parte Barcelona 1, Paris Saint Germain 1.

Icono45'+3'

Final primera parte, Barcelona 1, Paris Saint Germain 1.

Icono45'+3'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono45'+3'

Nuno Mendes (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'+2'

Remate rechazado de Lamine Yamal (Barcelona) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ferran Torres.

Icono45'+1'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Willian Pacho.

45'+1'

El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.

Icono45'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono45'

Falta de Nuno Mendes (Paris Saint Germain).

Icono44'

Nuno Mendes (Paris Saint Germain) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono44'

Lamine Yamal (Barcelona) ha recibido una falta en la banda derecha.

Icono44'

Falta de Nuno Mendes (Paris Saint Germain).

Icono42'

Remate fallado por Bradley Barcola (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono40'

Gerard Martín (Barcelona) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono40'

Falta de Bradley Barcola (Paris Saint Germain).

Icono38'

¡Gooooool! Barcelona 1, Paris Saint Germain 1. Senny Mayulu (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono38'

Remate fallado por Dani Olmo (Barcelona) remate con la derecha desde mas de 30 metros.

34'

Se reanuda el partido.

33'

El juego está detenido debido a una lesión Nuno Mendes (Paris Saint Germain).

Icono32'

Frenkie de Jong (Barcelona) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.

Icono32'

Falta de Frenkie de Jong (Barcelona).

Icono32'

Nuno Mendes (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono31'

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono31'

Falta de Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).

Icono30'

Remate fallado por Vitinha (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha tras un saque de esquina.

Icono30'

Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Wojciech Szczesny.

Icono30'

Remate parado rozando la escuadra izquierda. Achraf Hakimi (Paris Saint Germain) remate con la derecha desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.

Icono29'

Falta de Marcus Rashford (Barcelona).

Icono29'

Ibrahim Mbaye (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la banda izquierda.

Icono28'

Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Gerard Martín.

Icono28'

Remate rechazado de Senny Mayulu (Paris Saint Germain) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Bradley Barcola.

Icono28'

Remate rechazado de Marcus Rashford (Barcelona) remate con la izquierda desde el centro del área.

Icono26'

Corner,Barcelona. Corner cometido por Willian Pacho.

Icono26'

Remate rechazado de Dani Olmo (Barcelona) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Pedri.

Icono21'

Falta de Ferran Torres (Barcelona).

Icono21'

Fabián Ruiz (Paris Saint Germain) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono19'

¡Gooooool! Barcelona 1, Paris Saint Germain 0. Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono18'

Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Gerard Martín.

Icono14'

Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha muy escorado desde la derecha. Asistencia de Lamine Yamal después de un pase en profundidad.

Icono12'

Remate fallado por Illia Zabarnyi (Paris Saint Germain) remate de cabeza desde muy cerca tras un saque de esquina.

Icono11'

Corner,Paris Saint Germain. Corner cometido por Gerard Martín.

Icono5'

Eric García (Barcelona) ha recibido una falta en campo contrario.

Icono5'

Falta de Senny Mayulu (Paris Saint Germain).

Icono4'

Pedri (Barcelona) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Falta de Warren Zaïre-Emery (Paris Saint Germain).

Icono4'

Fuera de juego, Paris Saint Germain. Senny Mayulu intentó un pase en profundidad pero Ibrahim Mbaye estaba en posición de fuera de juego.

Icono2'

Remate rechazado de Ferran Torres (Barcelona) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Lamine Yamal.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Hansi Flick

4-2-3-1

Alineación

Wojciech Szczesny

portero

Jules Koundé

defensa

Eric García

defensa

Pau Cubarsí

defensa

Gerard Martín

defensa

Frenkie de Jong

centrocampista

Pedro González López

centrocampista

Lamine Yamal Nasraoui Ebana

centrocampista

Dani Olmo

centrocampista

Marcus Rashford

centrocampista

Ferran Torres

Delantero

Luis Enrique Martínez García

4-3-3

Alineación

Lucas Chevalier

portero

Achraf Hakimi

defensa

Illia Zabarnyi

defensa

Willian Pacho

defensa

Nuno Alexandre Tavares Mendes

defensa

Warren Zaïre-Emery

centrocampista

Vítor Machado Ferreira

centrocampista

Fabián Ruiz

centrocampista

Ibrahim Mbaye

Delantero

Senny Mayulu

Delantero

Bradley Barcola

Delantero

Estadísticas

55,7%

PSG

BAR

44,3%

PSG

PSG

1 Goles 1
2 Remates a puerta 2
2 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
7 Asistencias 4
5 Faltas cometidas 6

Publicidad

Publicidad

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Mayulu iguala el duelo en Montjuic

Mayulu iguala el duelo en Montjuic