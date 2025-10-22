Directo | Athletic - Qarabag

Secciones
Liga de Campeones Ronda eliminatoria. Jornada 3 X22/10 · Árbitro: Igor Pajac
Athletic
18:45h.
0
-
1
Qarabag
Min. 2
Leandro Livramento Andrade (0')
ATH
QAR
Gol! Min 0'
Gol de Leandro Livramento Andrade
Colpisa
Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:27
2'
Yuri Berchiche (Athletic Club) ha recibido una falta en la zona defensiva.
1'
¡Gooooool! Athletic Club 0, Qarabag 1. Leandro Andrade (Qarabag) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Andoni Gorosabel
defensa
Aitor Paredes
defensa
Aymeric Laporte
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alejandro Rego
centrocampista
Iñaki Williams
centrocampista
Oihan Sancet
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
Qurban Qurbanov
4-2-3-1
Mateusz Kochalski
portero
Matheus de Barros da Silva
defensa
Bahlul Mustafazada
defensa
Kevin Medina
defensa
Elvin Cafarquliyev
defensa
Pedro Henrique Rodrigues Bicalho
centrocampista
Kady Iuri Borges Malinowski
centrocampista
Camilo Durán
centrocampista
Leandro Livramento Andrade
centrocampista
Abdellah Zoubir
centrocampista
Nariman Akhundzada
Delantero
100%
ATH
0%
QAR
|0
|Goles
|1
|0
|Remates a puerta
|1
|0
|Remates fuera
|0
|0
|Remates al palo
|0
|0
|Asistencias
|0
|0
|Faltas cometidas
|0
|
