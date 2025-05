Final cruel para el Barça ante un Inter indomable

Daniel Panero Martes, 6 de mayo 2025 | Actualizado 07/05/2025 00:13h. Comenta Compartir

El Barça se despidió de la Champions en Milán de la forma más cruel. El conjunto que dirige Hansi Flick cayó por 4-3 ante el Inter en una batalla épica en la que logró remontar un 2-0 adverso, pero en el que vio cómo todo se desvanecía en los instantes finales del tiempo reglamentario. Un tanto de Acerbi en el minuto 93 forzó la prórroga y ahí Frattesi condenó a un equipo azulgrana que tuvo el billete a la final de Múnich al alcance de la mano.

Y es que el inicio de partido no hacía presagiar nada bueno. El Giuseppe Meazza preparó una encerrona de época, con un ambiente infernal, mosaico intimidador y once lobos dispuestos a morder en cada jugada. Esa fue la idea de Simone Inzaghi para contrarrestar el fútbol total de Hansi Flick. El técnico alemán del Barcelona no se traicionó por las virtudes del rival y repitió con Gerard Martín en el lateral izquierdo sobre Dumfries. El canterano podía ser, quizás, el punto débil de unos azulgranas muy reconocibles, con Pedri y De Jong en la base y con Lamine Yamal como bandera, el símbolo de un ejército vestido, eso sí, de un poco intimidante verde lima-limón.

Barça e Inter salieron sin ambages. Los italianos sabían que no era buena idea encerrarse en campo propio y defendieron hacia delante, mientras que el Barça presionó en campo contrario. El problema estaba en los retornos. La presión no fructificó en el inicio y el Inter supo salir y buscar las cosquillas a los de Flick. Lo hizo primero con un desborde de Dumfries y después con una pérdida fatídica de Dani Olmo. El ex del Leipzig buscó hacer un caño en una zona prohibida y el robo provocó una transición vertiginosa que culminó Lautaro Martínez para inaugurar el marcador.

Inter Sommer, Dumfries (De Vrij, min. 108), Bisseck (Darmian, min. 71), Acerbi, Bastoni, Dimarco (Carlos Augusto, min. 55), Barella, Çalhanoglu (Zielinski, min. 79), Mkhitaryan (Frattesi, min. 79), Lautaro Martínez (Taremi, min. 71) y Thuram. 4 - 3 Barcelona Szczesny, Eric García (Héctor Fort, min. 98), Cubarsí (Gavi, min. 106), Iñigo Martínez (Araujo, min. 76), Gerard Martín, Pedri (Pau Víctor, min. 106), De Jong, Lamine Yamal, Olmo (Fermín, min. 83), Raphinha y Ferran Torres (Lewandowski, min. 91). Goles: 1-0: min. 21, Lautaro Martínez. 2-0: min. 45+1, Çalhanoglu, de penalti. 2-1: min. 54, Eric García. 2-2: min. 60, Dani Olmo. 2-3: min. 88, Raphinha. 3-3: min. 90+3, Acerbi. 4-3: min. 99, Frattesi.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Amonestó a Çalhanoglu, Iñigo Martínez, Mkhitaryan, Acerbi, Pau Víctor, Flick, Carlos Augusto y Bastoni.

Incidencias: Partido de vuelta de semifinales de la Champions disputado en el estadio Giuseppe Meazza ante 80.000 espectadores.

Ese gol era el botín que buscaba el Inter para modificar su registro. Los de Inzaghi redujeron riesgos, jugaron más vertical y multiplicaron las ayudas para defender a Lamine Yamal, la gran amenaza del Barça. El canterano asumió la presión con naturalidad en un momento en el que los azulgranas no tuvieron frescura. Sus conducciones fueron un dolor de muelas para Dimarco y ahí empezaron los culés a generar peligro. Un disparo suyo lo blocó Sommer, Ferran Torres remató sin precisión un remate de Eric García y Dani Olmo no estuvo fino en una transición. Fue la demostración de que la cosa no iba bien y todo se iba a torcer todavía aún más antes del descanso después de que Cubarsí arrollara en el área a Lautaro Martínez. Çalhanoglu transformó el penalti y castigó a un Barça que necesitaba una proeza para el segundo acto.

Una avalancha

Tras la reanudación el Barça fue una avalancha. Los culés pusieron más jugadores por delante de la pelota, incorporaron a los dos laterales al campo rival y se llevaron por delante a un Inter incapaz de frenar la embestida. Pedri fue el director de orquesta, Dani Olmo ya se podía girar y el milagro apareció por arte de fútbol. Y es que el Barça de eso va sobrado. Los azulgranas se volcaron y Gerard Martín, infatigable, puso un centro y apareció en el área el otro lateral, Eric García, para enviar el balón a la escuadra y desatar a los de Flick, que miraban el reloj y se frotaban las manos.

Y es que el Inter ganaba, sí, pero estaba también contra las cuerdas. El Barça era un rodillo y de poco sirvió que Inzaghi retirara a Dimarco porque la amenaza en aquella banda ahora era doble. Eric García, encomiable, se topó con Sommer y vio desde cerca cómo otro balón sobrevolaba el área y acababa en la testa de Dani Olmo, que se redimía. La grada ya no apretaba tanto, el balón fluía y cada disputa era azulgrana. Flick introdujo a Araujo y Fermín y el tercero cayó por aplastamiento tras dos remates de Raphinha. Fue el momento de un Barça que rozó la final con los dedos, pero todo se fue por el desagüe de forma dramática. Lamine Yamal estrelló un balón en la madera y Acerbi empató sobre la bocina en la última jugada tras un centro lateral.

Ya en la prórroga el Inter sacó fuerzas donde no había para emparejar el encuentro y lograr la ventaja tras un error de Araujo, que le abrió la puerta a Thuram para que ganara línea de fondo y Frattesi hiciera el cuarto. El golpe fue tremendo. De poco sirvió que Flick renovara al equipo con los cambios. El Barça lo intentó con todo, acumuló jugadores en ataque y Lamine Yamal, en una nueva muestra de personalidad, se echó el equipo a la espalda. Sommer evitó en dos ocasiones su gol y acabó con el sueño de un equipo que tuvo un final muy doloroso, pero que murió, eso sí, con las botas puestas.