El Villarreal también se estrella en el Muro Amarillo

Definitivamente, esta no es la Champions del Villarreal, fantástico en la Liga pero de mal en peor en la gran Europa, hasta el punto de estar virtualmente eliminado con tres jornadas todavía por delante. Tras estrellarse en el Muro Amarillo (4-0), al Submarino solo le queda la esperanza de ganarlo todo y esperar un milagro. En realidad, lo que le condenó al tercero del torneo de la regularidad español, a solo tres puntos del líder, fue el accidente de Chipre ante el Pafos.

No se mereció tanto premio el Dortmund, cuarto de la Bundesliga, a nueve puntos del Bayern, ni semejante castigo el equipo de Marcelino, que por momentos incluso se vio superior en el primer acto, pero este deporte tan fantástico y cruel va de goles y contundencia. Y de experiencia, mucho mayor la de los renanos que la de los de La Plana.

Había competido muy bien el Villarreal hasta que le mataron los llamados goles psicológicos, uno para acabar la primera fase y otro para iniciar la segunda. Los dos, obra de Guirassy, con cierta polémica. Uno por una posible mano previa y el otro porque Foyth quiso meter el hombro para salvar el gol sobre la raya y todo acabó en expulsión y penalti. Se lo paró Junior a Guirassy, pero el balón le llegó a placer al guineano para remachar. Ahí se acabó toda la esperanza del Villarreal, que enseguida encajó el tercero, tras un rebote que favoreció a Adeyemi. Pudo ser bastante peor, pero Fabio Silva lanzó al travesaño un segundo penalti antes de que al borde de la bocina Svensson cerrase la goleada.

Borussia Dortmund Kobel, Couto, Schlotterbeck, Anton (Emre Can, min. 84), Anselmino, Svensson, Nmecha (Gross, min. 77), Brandt (Chukwuemeka, min. 68), Sabitzer (Jobe Bellingham, min. 77), Adeyemi y Guirassy (Fabio Silva, min. 68). 4 - 0 Villarreal Luiz Junior, Mouriño (Navarro, min. 83), Foyth, Renato Veiga, Cardona, Partey (Rafa Marín, min. 65), Comesaña (Parejo, min. 74), Gueye, Buchanan (Chukwuemeka, min. 83), Pepe (Moleiro, min. 65) y Oluwaseyi. Goles: 1-0: min. 45+2, Guirassy. 2-0: min. 54, Guirassy. 3-0: min. 58, Adeyemi. 4-0: min. 90+5, Svensson.

Árbitro: Davide Massa (Italia). Roja a Foyth (min. 52). Amarilla a Adeyemi.

Incidencias: Partido de la 5ª jornada de la Liga de Campeones, disputado en el Westfalenstadion con presencia de unos 1.200 seguidores del Villarreal.

Más frustrante no pudo ser el final del período inicial para el Villarreal, que encajó el gol en el único remate a puerta de los germanos y, además, con el descuento ya superado. El trencilla italiano dejó ejecutar el saque de esquina, la zaga se mostró blandita, hubo un pequeño barullo y el guineano Guirassy cabeceó a placer. Reclamaron los de Marcelino una mano de Anton, pero desde el VAR se interpretó que si la hubo fue involuntaria y no en la acción directa del gol.

Peor suerte imposible

Peor suerte imposible, ya que el representante español estaba jugando con personalidad y desparpajo, sin pecar hasta entonces de novato, tal y como pidió el técnico asturiano a sus jugadores en la previa. Tenía más balón y más dominio el Dortmund, pero sin inquietar a Luiz Junior. Con manifestar que la primera y única internada peligrosa de Adeyemi se produjo a los 44 minutos, queda dicho todo.

Siempre que el Villarreal pudo salir al espacio, dio sensación de generar incertidumbre en los dortmundeses. Se le anuló un gol a Buchanan por fuera de juego en el momento del disparo de Thomas Partey, el extremo canadiense no acertó disparar bien, ni tampoco a asistir tras un contragolpe muy bien llevado por Comesaña y, en la tercera buena ocasión, el tiro de Gueye tras una falta ensayada se fue ligeramente alto. Es cierto que los porteros no intervenían, para el Villarreal parecía más cerca del gol.

La noche terminó de torcerse en el inicio de la segunda mitad. Había salido con osadía el Villarreal, que si no empató fue porque Svensson bloqueó 'in extremis' una internada de Buchanan, pero en el primer contragolpe se produjo penalti expulsión de Foyth porque, según los trencillas, salvó el gol metiendo el brazo deliberadamente. Para colmo, Junior desvió con el pie el lanzamiento de Guirassy, pero el rechace le cayó de nuevo al africano. Sin sucesión de continuidad, más desgracias. Un despeje de Thomas golpeó en Adeyemi y el balón hizo una parábola imposible para el portero. En un visto y no visto 3-0. A partir de ahí, solo se trataba de no evitar una debacle mucho mayor.

