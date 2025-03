El cambio de vida del fumador Szczesny, el portero que estaba retirado en Marbella y ahora es el héroe del Barça

Impronunciable, imposible de deletrear, su apellido recorre hoy los periódicos de medio mundo tras su exhibición ante el Benfica en Champions, en la victoria del Barcelona ... por 0-1. También los corrillos, las conversaciones de barra de bar, de una afición azulgrana que asistió atónita el 2 de octubre al anunciarse su fichaje. La grave lesión de rodilla de Ter Stegen permitió inscribir un jugador más y obligó a Joan Laporta a acudir al mercado con el hándicap de que ya estaba cerrado.

Las debilitadas arcas culés dejaban como única opción reclutar a un portero que estuviese libre, sin equipo, y quien acabó en el Barça fue uno que estaba retirado. Así, recomendado por su amigo y compatriota Lewandowski, Wojciech Szczesny, 'Tek' para los conocidos, que vivía en Marbella y grababa un documental, se levantó del sofá y dijo sí a la propuesta de Deco. Hijo y hermano de exguardametas, es un futbolista diferente: fuma, toca el piano, practicaba baile de salón y lanzamiento de jabalina. Cinco meses después de colgar los guantes tras una gran trayectoria, es el titular del Barcelona.

Szczesny (Varsovia, 1990) se mantuvo a la sombra de Iñaki Peña hasta enero. Se estrenó sin trabajo ante el débil Barbastro en Copa y aprovechó una impuntualidad del alicantino antes de la semifinal de Supercopa ante el Athletic para hacerse con el puesto. Desde entonces solo se ha perdido un partido por sanción y el equipo de Hansi Flick no conoce la derrota con el polaco bajo palos.

Son doce victorias y dos empates. Ha dejado en ocho ocasiones su portería a cero y en los seis encuentros restantes ha encajado trece goles, aunque ocho se reparten a partes iguales entre la reciente semifinal de Copa ante el Atlético (4-4) y aquel partido loco en la fase de grupos de la Champions ante el Benfica (4-5). El estadio Da Luz presenció entonces una desastrosa versión del veterano portero, que en el mismo escenario 42 días después completó una de las mejores actuaciones de su dilatada carrera.

El recital de Szczesny comenzó a los veinte segundos. El Benfica salió con el cuchillo entre los dientes y se presentó con facilidad frente a la portería azulgrana, pero Akturkoglu comenzó su noche de pesadilla frente al polaco, que iba a salvar a su equipo con ocho intervenciones de mucho mérito. El ex de Arsenal, Roma y Juventus sostuvo a un Barcelona con diez desde el minuto veinte por la roja que vio Cubarsí, víctima de la defensa adelantada del conjunto culé, al derribar a Pavlidis. En superioridad, el conjunto portugués llegó a portería una y otra vez pero con nula fortuna. Disparó hasta en 26 ocasiones y se fue de vacío en un marco inmejorable.

Szczesny desvió el buen lanzamiento de falta de Kokcu tras la expulsión de su joven compañero y negó otro gol cantado a Akturkoglu antes del descanso al atrapar en dos tiempos un cabezazo a bocajarro. Tras el paso por vestuarios su recital continuó con dos paradas a Aursnes -entre ambas Raphinha anotó (minuto 60) el gol que pone en ventaja al Barcelona en la eliminatoria- antes de volver a detener otro intento de Kokcu en el 76 y uno de Renato en el descuento para asegurar la victoria de los de Flick. Sus ocho paradas y portería a cero suponen el récord de un portero azulgrana en Champions. «Cuando mantienes la portería a cero con diez hombres es que tienes a un gran portero», le elogió el entrenador alemán.

«Juego mejor con humo»

«Pedri se ha llevado el trofeo de mejor jugador, pero creo que me puedo llevar la mitad», declaró tras el partido de Lisboa en el modo vacilón que le caracteriza. El mago canario aseguró que le dará «el trofeo de MVP». «No se fue muy contento de aquí la última vez, pero hoy nos ha salvado. Es muy grande», agregó. Szczesny tampoco se mordió la lengua al afirmar: «Me han tirado humo desde la grada, pero no sabían que juego mejor así», en una posible referencia a su conocido hábito de fumar, algo que al parecer nunca ha abandonado en sus quince años de trayectoria. ¿Su mejor partido?, se le cuestionó. «Está por venir», lanzó.

Tras la Eurocopa del pasado verano el de Varsovia decidió adelantar su retirada. «Di 18 años de mi vida al juego, todos los días, sin excusas. Hoy, mi cuerpo todavía se siente preparado para los desafíos, pero mi corazón no está ahí. Siento que es hora de dedicar toda mi atención a mi familia. Por eso he decidido retirarme del fútbol profesional», explicó al anunciar que no completaría el año que le quedaba de contrato con la Juventus. Con la 'Vecchia Signora' firmó un acuerdo que reflejó una compensación económica de unos cuatro millones de euros si Szczesny decidiera firmar por otro club. Y según apuntó 'Relevo', el portero firmó por el Barça sabiendo que en cuanto estuviera al cien por cien se haría con la titularidad.

El polaco rompió su dorado retiro en Marbella, donde residía y grababa un documental de su vida junto a su mujer, la actriz y cantante ucraniana Marina Luczenko, y sus dos hijos: Liam, nacido en 2018, y Noelia, que llegó al mundo el pasado 3 de julio, un par de semanas después del último partido de su padre, ante Austria en la Eurocopa que coronó a varios de los que serían sus compañeros meses después en el Barcelona. «Toda la situación me sorprendió mucho, incluida mi decisión final. Si me hubieran preguntado el día antes de que Ter Stegen se lesionara si volvería al fútbol, estoy seguro de que habría respondido que no. Y una semana después estamos aquí disfrutando del sol catalán», valoró el día de su presentación en Can Barça. «En la vida trato de no creer en el destino y pensar que algo está escrito para nosotros en las estrellas pero, ¿cuántas cosas tuvieron que unirse para que esto sucediera?», se cuestionó. Seguro que él mismo se lo sigue preguntando. Mientras tanto, el Barcelona de Flick le agradece su trabajo y sueña a lo grande.