Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gobierno ofrece subir el sueldo a los funcionarios un 10% hasta 2028
Aspecto general del Camp Nou, todavía en remodelación. Josep Lago / AFP

El Barça también regresa al Camp Nou en la Champions

El conjunto azulgrana disputará su duelo ante el Eintracht de la sexta jornada en el remodelado estadio después de que la UEFA haya aceptado hacer una excepción

José Manuel Andrés

José Manuel Andrés

Madrid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 13:37

Comenta

El regreso liguero del Barça al Camp Nou, el próximo sábado ante el Athletic, tendrá continuidad en la Liga de Campeones. El martes 9 de diciembre, frente al Eintracht de Fráncfort, tendrá lugar el esperado retorno azulgrana a su remodelado estadio para el partido de la sexta jornada en la máxima competición continental.

La buena noticia para la entidad presidida por Joan Laporta ha sido posible gracias a la excepción de la UEFA para aceptar un cambio de estadio sobre la marcha en plena fase liga, un extremo a priori no contemplado.

Se da la circunstancia morbosa de que el Eintracht fue protagonista en el mismo Camp Nou en aquella eliminatoria de cuartos de final de la Europa League de infausto recuerdo para el Barça, pues el cuadro blaugrana, que había eliminado previamente al Nápoles y al Galatasaray tras caer a la segunda competición europea desde la fase de grupos de la Champions, no solo cayó ante el equipo alemán, sino que además vivió una auténtica invasión de su estadio por parte de la afición visitante merced a una polémica gestión de los abonos.

En este sentido, y con un aforo todavía reducido a 45.401 espectadores pero suficiente después de la obtención de la licencia de primera ocupación de la fase 1B, que permite utilizar toda la zona de lateral, tribuna y gol sur, el club catalán señaló que «en los próximos días informará sobre la salida a la venta de las entradas para el partido», ya que todavía debe adaptar el recinto a ciertas exigencias de la UEFA.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fermin Muguruza retira todas sus canciones de Spotify y lidera el boicot de más de 160 bandas vascas a la plataforma musical
  2. 2 Llega la masa de aire ártico a Gipuzkoa: consulta los municipios que se quedarán con temperaturas bajo cero esta semana
  3. 3 Obligan a retirar todas las terrazas del centro de la ciudad turística que tendrá vuelos directos a San Sebastián el próximo año
  4. 4 Derriban la cruz de Morkaiku de Elgoibar, construida por el franquismo en memoria del tío del rey emérito
  5. 5 Las eurovisivas gemelas Kessler mueren juntas en casa tras recurrir al suicidio asistido
  6. 6 Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados
  7. 7

    La cooperativa Noran de Donostia recibió más de 600.000 euros de Servinabar, epicentro de la supuesta trama corrupta
  8. 8 Las cocinas en las que se consumen 3.000 huevos al día para hacer tortilla: «Nos ha subido 50 céntimos la docena. Estamos asustados»
  9. 9

    Fallece tras volcar su tractor y quedar atrapado el padre de un pelotari navarro de Aspe
  10. 10 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Barça también regresa al Camp Nou en la Champions

El Barça también regresa al Camp Nou en la Champions