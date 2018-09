Fase Grupos | Jornada 1 Arranca el gran objetivo de Messi El Barça recibe al PSV Eindhoven en la Liga de Campeones «tan bonita y deseada por todos», como proclamó el capitán en público, una obsesión luego matizada por Piqué P. RÍOS Barcelona Martes, 18 septiembre 2018, 00:54

Nunca hasta ahora hubo en el Barça un debate real sobre la necesidad de dar prioridad a la Liga de Campeones. La culpa no sólo es del Real Madrid por haber conquistado las tres últimas ediciones y tapar el mérito de las dos Ligas y tres Copas levantadas por el equipo azulgrana en ese tiempo. El auténtico responsable es Leo Messi, quien, en su primer discurso como capitán con motivo de la presentación de la plantilla en el Trofeo Joan Gamper, proclamó micrófono en mano, dirigiéndose a los aficionados en plan guía espiritual, ni un atisbo de timidez en su voz, que el objetivo era la 'orejona'. En los días posteriores, algunos jugadores entendieron que había que rebajar la presión a la que les estaba sometiendo el '10', pues la temporada corría el peligro de ser considerada un éxito o un fracaso por un mal día en Europa. Gerard Piqué, valiente y descarado, se habría alineado con Messi en otra etapa de su vida, pero está vez, más maduro, fue el portavoz de los que pidieron cordura.

«Si bien el año pasado fue muy bueno porque ganamos la Liga y la Copa, también es verdad que nos quedamos con la espinita de la Champions por cómo fue la eliminación. Así que prometemos que haremos todo lo posible para que esa copa tan linda y deseada por todos vuelva al Camp Nou». Así habló Messi y así le matizó Piqué: «Ir sólo a ganar la Champions sería una suicidio. La Liga es el termómetro que nos dirá donde estamos. Nunca el Barça ganó la Champions sin ganar la Liga. Centrémonos en la Liga y ganaremos la Champions», una competición que no gana desde 2015 y que se ha convertido en su gran deseo.

En ese contexto, llega el debut del Barça en la Liga de Campeones. Cuando se cumplen 18 años de la llegada del argentino al club azulgrana. Un jueves 17 de septiembre de 2000, un niño de 13 años llegó a La Masía procedente del Newell's Old Boys. Años después ha escrito algunas de las páginas más doradas de su club y de la historia del fútbol mundial. Este martes recibe al PSV estrenando el horario atípico impuesto esta temporada por la UEFA para aumentar audiencias televisivas en la franja de las 18.55 horas. En países centroeuropeos puede que a esa hora casi todos hayan acabado sus jornadas laborales, pero en España no y la asistencia se resentirá. El arranque responde a la exigencia de Piqué, como líder ya en solitario de la Liga al haber sumado los 12 puntos en juego, no sin sufrimiento. Ahora le toca a Messi liderar ese asalto que anunció a Europa en un grupo de la muerte, con PSV, Inter y Tottenham. El Barça se tendrá que trabajar el pase a octavos de final, única ronda que ha superado en los tres últimos años.

Con el alta médica de Denis Suárez y Malcom, Valverde sólo tiene la baja de Sergi Samper por lo que tendrá que hacer varios descartes. No se esperan sorpresas en el once ni en el sistema aunque Arturo Vidal podría tener su oportunidad de inicio. La novedad será Coutinho, que la pasada temporada no pudo ayudar en Europa al llegar en enero tras comenzarla en el Liverpool. «No me voy muy preocupado. Un poquito, pero poco.... Está claro que hay cosas que se pueden hacer mejor», dijo el sábado el técnico Ernesto Valverde tras tener que remontar frente a la Real Sociedad en Liga (1-2) reclutando a Busquets aunque el que definió fue Ousmane Dembélé, que lleva 3 goles en cuatro partidos, solo uno menos de los que marcó en toda la temporada pasada en 23 encuentros,

El PSV Eindhoven cuenta con jugadores muy peligrosos y de gran futuro si tienen espacios, como el mexicano Hirving Lozano o el holandés Bergwijn. Su entrenador ya no es el ex barcelonista Philip Cocu, pero es otro ex azulgrana de paso efímero y triunfal por el Camp Nou: Mark van Bommel, campeón de Liga y Liga de Campeones en la temporada 2005-06. El equipo holandés llega a Barcelona en un buen momento de forma como el único equipo de la liga holandesa que lleva pleno de victorias en cinco partidos, liderando su campeonato por delante de Ajax y Feyenoord, tras golear 7-0 al ADO Den Haag con un doblete del delantero mexicano Hirving Lozano y otro del centrocampista uruguayo Gastón Pereiro, además de un tanto del también mexicano Erik Gutiérrez. Lozano y Pereiro, serán dos de los principales peligros del equipo holandés, junto al delantero Luuk de Jong. «Tenemos cierta manera de tocar que les gusta a nuestros chicos y funcionan bien. En Barcelona, sin duda, esto será mucho más difícil, pero siempre tienes una posibilidad, juegues contra quien juegues», aseguró Van Bommel tras el partido del sábado.

Alineaciones probables

Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Rakitic, Busquets, Coutinho; Messi, Luis Suárez y Dembélé

PSV: Zoet, Dumfries, Schwaab, Viergever, Angeliño, Rosario, Hendrix, Lozano, Gastón Pereiro, Bergwijn y De Jong

Árbitro: Tasos Sidiropoulos (Grecia)

Estadio: Camp Nou

Hora: 18.55 h. - Movistar Liga de Campeones