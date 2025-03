El Barça huye de toda confianza ante el Benfica

Daniel Panero Lunes, 10 de marzo 2025, 18:17 Comenta Compartir

El Barcelona buscará este martes ante el Benfica en el Lluis Companys el billete a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Lo hará en un partido marcado por el fallecimiento el pasado fin de semana del doctor del primer equipo Carles Miñarro, un suceso que hará que su figura esté presente en un compromiso para el que Hansi Flick no quiere excesos de confianza tras el 0-1 cosechado en la ida en Da Luz. Tanto es así que pondrá toda la carne en el asador, sin mirar más allá del objetivo de estar entre los ocho mejores de Europa un año más.

Y es que ese era uno de los objetivos mínimos marcados en rojo por Joan Laporta a principios de curso. Lo era por el potencial de la plantilla y también por los beneficios económicos que ello conlleva para las debilitadas arcas del equipo azulgrana. Esa meta está en la cabeza de Flick, que sabe que se juega mucho contra el Benfica este martes, que no puede fiarse del escueto 0-1 que campea en el marcador y que necesita seguir refrendando las buenas sensaciones que su grupo ha transmitido a lo largo del 2025.

El Barça no ha perdido un solo partido en el nuevo año, una racha triunfal que, no obstante, no hace que el técnico alemán se fíe. «Ellos tienen un equipo con buenísimos jugadores y un gran entrenador. Tenemos que estar centrados al cien por cien y es mejor que no pensemos en el primer partido. Tenemos que ganar el encuentro. En sus partidos en la Champions a domicilio han jugado muy bien, y tenemos que estar preocupados en esto», afirmó.

La preocupación de Flick es la de un técnico que sabe que, cuando su equipo ha levantado el pie del acelerador, ha habido problemas. Le pasó en octubre y en noviembre con un bajón generalizado y espera no volver a repetir ahora que los suyos se adentran en el tramo decisivo de la temporada. Para evitarlo, el técnico alemán pondrá en liza un once con muy pocas novedades respecto al encuentro disputado en la ida en Da Luz.

Szczesny, que brilló aquella noche, seguirá en la portería, Cubarsí e Iñigo Martínez estarán en el centro de la zaga, Pedri y De Jong formarán en la medular y la principal incógnita será, una vez más, el acompañante del tridente formado por Raphinha, Lamine Yamal y Lewandowski. Dani Olmo y Gavi mantienen un pulso que esta vez podría ganar el de Los Palacios tras superar el proceso febril que le impidió estar en la ida.

Más allá de los jugadores que haya sobre el césped, el partido estará marcado por el homenaje que se realice en el Lluis Companys a Carles Miñarro, médico de la primera plantilla fallecido el pasado sábad.o Flick reconoció que la noticia afectó a sus jugadores, pero que están preparados para afrontar el duelo ante el Benfica. «Es una gran pérdida. Carles era una gran persona y un gran médico. Era una pieza muy importante de nuestro éxito, así que lo extrañaremos. Pero el equipo quiere jugar por él. El equipo está centrado, tenemos que seguir adelante. La victoria es importante«, aseguró.

Un rival peligroso

El partido reúne todos los condicionantes para que el Barcelona se ande con cuidado. Los culés tienen renta de la ida tras superar al rival con inferioridad numérica y juegan en casa, pero tendrán enfrente un equipo que reúne muchas de las condiciones que a los de Flick este año se le han atragantado. El Benfica es un equipo que se maneja muy bien en las transiciones y que llega a la cita consciente de que tiene muy poco que perder.

Los de Bruno Lage, además, han ganado los últimos cinco partidos que han jugado en la Liga de Portugal, un bagaje que les ha metido de lleno en la lucha por el título. Con eso en mente, saldrá un Benfica que deberá sobreponerse, eso sí, a las bajas por lesión de Bah, Bruma, Gouveia, Di María y Manu. El que si estará será Pavlidis, la pesadilla de los azulgrana el día del 4-5 en la fase regular y la gran esperanza de los lisboetas para dar la vuelta a la eliminatoria.

Alineaciones probables:

Barcelona: Szczesny, Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, Lamine Yamal, Lewandowski y Raphinha.

Benfica: Trubin, Araújo, Silva, Otamendi, Carreras, Barreiro, Aursnes, Köckü, Aktürkoğlu, Schjelderup y Pavlidis.

Árbitro: Francois Letexier (Francia)

Estadio y horario: Lluis Companys 18:45 / Movistar Liga de Campeones.