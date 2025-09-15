La aristocracia regresa a San Mamés

Ignacio Tylko Madrid Lunes, 15 de septiembre 2025, 17:15 Comenta Compartir

Jornada de culto en La Catedral. Han pasado ya casi once años desde aquella extraordinaria remontada ante el Nápoles gracias a un cuarto de hora explosivo de Aduriz en la única alegría que se dio el Athletic, apeado de la Champions tras perder ante el Oporto en la cuarta jornada y condenado al descenso a la Liga Europa. Pero con el recuerdo aún vivo del sonido del himno de la Champions en el Nuevo San Mamés, los grandes duelos entre la aristocracia del fútbol europeo regresan este martes a Bilbao.

Nada más lindo para el Athletic que empezar contra el Arsenal, uno de los favoritos al título en la Premier y en la gran Europa, un equipo formidable liderado desde el banquillo por Mikel Arteta y con Mikel Merino y Martín Zubimendi destacados sobre el césped. Dos ex de la Real Sociedad para condimentar todavía más un pleito con mucho picante, diferente a ese reciente amistoso de pretemporada en el que los 'gunners' golearon a los leones en Londres (3-0).

«Es cierto que el año pasado competimos en Europa y tenemos cierta experiencia, pero la Champions se juega a otro ritmo, es otro nivel y tenemos que tenerlo en cuenta», advirtió en la previa Ernesto Valverde, el técnico rojiblanco de hoy y también de aquella última edición de la Liga de Campeones que pasó por el 'Botxo'.

La reciente jornada liguera y la ausencia de Nico Williams no invitan al optimismo, ya que el Athletic se vio sorprendido en su feudo por el Alavés, que puso fin a la racha de tres triunfos de los bilbaínos. En cambio, el Arsenal superó por un rotundo 3-0 al Nottingham Forest y es segundo en la Premier, solo superado por el Liverpool.

«Diseñado para ganar»

Asume el Txingurri que el Arsenal «es un equipo diseñado para ganar. De la misma manera que cuando en nuestra Liga tenemos que hacer todo bien ante el Real Madrid o el Barcelona, en este caso hay que redoblar todo bien para poder hacerles daño. Pero esto es la Champions y todos los partidos van a ser así». «Cuando estás jugando ante uno de los favoritos para ganar la competición y la Premier, tienes que hilar muy fino. Las oportunidades que puedas tener, aprovecharlas y no conceder demasiadas. Ellos no perdonan», avisa.

En su sexta participación en la máxima competición continental desde aquel estreno en el curso 56-57, con tres victorias en serie ante el Oporto, el Honved de Puskas y el Manchester United, el Athletic se encuentra con un nuevo formato, incluso de más dificultad. Sobre todo si en el sorteo no tienes suerte ni con los rivales ni con el calendario, tal y como le ha sucedido al Athletic.

Desde este martes hasta que concluya la fase de grupos, el 28 de enero de 2026, el carrusel de partidos para los leones se las trae: Arsenal (casa), Borussia Dortmund (fuera), Qarabag (casa), Newcastle (fuera), Slavia Praga (fuera), PSG (casa), Atalanta (fuera) y Sporting de Portugal (casa). El reto mínimo es acabar entre los 24 primeros para evitar la eliminación y jugar al menos el 'play off' de dieciseisavos.

Una misión complicada si se tiene en consideración el tránsito en la pasada liguilla. En ella, los ocho primeros clasificados, que pasaron directamente a octavos necesitaron 16 puntos o más para lograr ese privilegio. Ni el PSG, a la postre campeón, ni el Real Madrid, ni el Manchester City, ni el Bayern, ni el Milan, ni tampoco el Borussia Dortmund lo consiguieron y tuvieron que jugar una eliminatoria extra. Y para acabar en el puesto 24, el Brujas precisó once puntos, el equivalente a tres victorias y dos empates en ocho partidos.

Alineaciones probables

Athletic: Unai Simón, Areso, Vivian, Paredes, Yuri, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Iñaki Williams, Sancet, Bereguer y Sannadi.

Arsenal: Raya, Timber, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly, Zubimendi, Merino, Rice, Madueke, Gyökeres y Martinelli.

Árbitro: Donatas Rumsas (Lituania).

Hora: 18:45 San Mamés.

TV: Movistar LaLiga.