Fútbol El Lagun Onak cumple 75 años dando ejemplo Junto a estas líneas, fundadores del Lagun Onak en una salida al monte en 1946; abajo,el equipo de 1948 y una foto de un dueloante el Roteta en 1990. / PEPE GIL El club azpeitiarra prepara un completo programa de actos para celebrar como merece una efeméride especial para el pueblo I. U. Jueves, 14 febrero 2019, 18:42

Azpeitia está de celebración. Lo hace de la mano de una de sus entidades más representativas y queridas, Lagun Onak Futbol Taldea, que cumple 75 años de existencia en uno de los mejores momentos deportivos de su historia. Y es que el club creado en 1944, que ascendió a Tercera División por primera vez en 1975, se ha consolidado por méritos y trabajo propios en la cuarta categoría del fútbol en las últimas dos décadas. Su presidente, Iñigo Arregi, lidera a una directiva que prepara un completo programa de actos para celebrar como merece una efeméride que también va a ser muy especial para toda la localidad.

«Es una enorme satisfacción y, a la vez, un reto muy importante. Me ha tocado a mí y estoy encantado. Vamos a intentar cumplir con todo», ambiciona Arregi, un «apasionado» del deporte en general «y de manera especial del fútbol», que entró en el club de sus amores como portero «con 14 años» y militó durante 21 temporadas en los diferentes equipos del Lagun Onak antes de abandonar la práctica del fútbol, lo que no quiere decir que se alejara de la entidad: «Siempre he estado vinculado al club. He sido espectador, entrenador de alevines e infantiles, colaboré activamente con la anterior directiva... para mí siempre es un placer», proclama.

«Nosotros queremos celebrarlo durante todo este año y con todo el pueblo, así que todavía quedan muchas cosas por concretar. En la presentación de los actos expusimos un poco las ideas que tenemos y lo que está encaminado, pero ya iremos precisando después», aclara sobre un programa que arrancó con la carroza de la Tamborrada Infantil del Día de San Sebastián, «un acto que sirvió para presentar al pueblo la nueva imagen del club y que creemos que todo el mundo vivió intensamente. Nosotros, desde luego, acabamos muy contentos», reconoce. Poco después llegó la plantación de 75 árboles en el marco del Zuhaitz Eguna y a finales de este mes organizarán «una charla en la que se abordarán temas diferentes al fútbol, pero relacionándolos con nuestro deporte», explica encantado el mandatario loiolatarra.

«Es una satisfacción enorme, pero también un reto importante. Intentaremos cumplir»

«Nuestra filosofía pasa por formar a los niños y niñas de Azpeitia y hay que intentar mantenerla»

Y es que tanto él como otros muchos miembros de la directiva y la comisión del aniversario tienen ganas de organizar actos que van a ir mucho más allá del fútbol: «Tenemos mucha ilusión por poder hacer cosas diferentes a las habituales de la mano de las asociaciones y colectivos de Azpeitia que trabajan en otros ámbitos y, por supuesto, esperamos contar con la participación de toda la ciudadanía. Vamos a proponer actividades deportivas, culturales y de participación. Queremos que sean actos atractivos para la gente y creemos que el pueblo va a responder. El programa está pensado con todo el cariño», lanza.

En el mejor momento

El Lagun Onak cumple 75 años de vida en el momento de mayor brillantez deportiva de su historia, ya que, desde que ascendió a Tercera por primera vez en 1975, nunca había estado tantos años de forma consecutiva en la categoría: «En los últimos 25 años el Lagun Onak ha conseguido asentarse en Tercera División. Ha habido descensos, pero es de los pocos equipos del territorio consolidado en la categoría. Sí es uno de los mejores momentos de la historia del club», acepta Arregi, que no oculta que el principal objetivo del primer equipo, como cada curso, es «mantener la categoría. Pero no voy a negar que me haría mucha ilusión clasificarnos para el playoff. Está claro que el nivel del grupo es muy elevado y es muy difícil, pero la ilusión siempre está ahí. Tenemos complicado competir con los equipos vizcaínos que manejan mucho más dinero y la verdad es que mantenerse ya es un éxito», aclara ambos extremos.

«Queremos celebrarlo durante todo el año y con todo el pueblo, que sea bonito para todos»

«El objetivo siempre es mantenerse, pero no voy a negar que el playoff me haría mucha ilusión»

El presidente tiene claro que es «muy importante» tener al primer equipo en Tercera porque «es un referente para el club», pero reivindica que «para nosotros es casi más importante que en ese primer equipo haya mucha gente de Azpeitia. Siempre intentamos que en el primer equipo haya mayoría de azpeitiarras a pesar de que el nivel va subiendo y cada vez es más difícil. En este momento ocho de los 21 que forman la plantilla son del pueblo». Y es que ese primer equipo de referencia para las categorías inferiores es el único en el que militan no azpeitiarras: «El resto de los jugadores del club, de todas las categorías, es del pueblo. Sabemos que es difícil que lleguen al primer equipo todos, pero en un pueblo pequeño como éste, el trabajo que hacemos con las categorías inferiores es con los chicos y chicas de aquí. Es la filosofía con la que se fundó el club y la queremos mantener, siempre que nos sea posible», analiza.

Un club saneado

«Estamos en un momento excelente», presume Iñigo la buena salud de la que goza el club azpeitiarra al margen de lo deportivo. « Tenemos una estructura consolidada y un presupuesto de 300.000 euros. Tenemos 400 socios y un grupo humano que, sumando a jugadores, integrantes de la escuela de fútbol, técnicos, directivos y colaboradores, supera las 550 personas. Además, últimamente hemos notado una mayor afluencia de espectadores a los partidos, sobre todo a los del primer equipo», festeja.

Y es que en el Lagun Onak hay cosas más importantes que el fútbol, como evidencia el lema de la celebración del 75 aniversario: «'Futbola bihotzean, balioak zelaian'. El fútbol es nuestra pasión y nos encanta, pero estamos trabajando con chavales y chavales para los que, en la mayoría de los casos, el fútbol va a ser algo secundario en sus vidas, por lo que tenemos que inculcarles unos valores y una forma de competir y relacionarse con los demás: Compañerismo, amistad, esfuerzo, sacrificio», relata convencido.

Tan difícil es que lleguen a la élite sus jugadores que en 75 años sólo lo han conseguido Juanín Cendoya, Tomás Orbegozo, Juanan Larrañaga, Mikel Aranburu, Mikel Labaka, Jon Guridi, Olatz Yeregui y Eguz-kiñe Peña. «Ojalá llegasen más jugadores del Lagun Onak a la élite porque es un orgullo que lleven el nombre del club y de Azpeitia más allá de nuestras fronteras», ambiciona Arregi, que sabes que «es muy complicado y celebra que todos ellos llegaran a la máxima categoría en la Real Sociedad: «Es lo más lógico y lo que nos gusta. Es el club de la provincia, nuestro equipo, y todos los años hay jugadores y jugadoras del Lagun Onak que acaban en la Real. Ahora mismo hay tres juveniles y otras tres jugadoras del segundo equipo femenino. Luego lo van a seguir teniendo muy complicado para llegar al primer equipo, pero nosotros ponemos todo de nuestra parte para que lo consigan».

Precisamente, el fútbol femenino ha vivido un importante impulso en el club desde que se fundara el primer equipo, hace ya 25 años. «Ahora tenemos cuatro equipos. No es fácil atraer a las chicas, pero hay una persona que está haciendo un gran trabajo y se notan los resultados», argumenta Iñigo, que se despide haciendo un gran llamamiento: «Sólo pedirle a la gente que se anime a participar y que disfrute con los diferentes actos que vamos a organizar, que entre todos consigamos que la programación variada que vamos a proponer se convierta en la celebración de todos y en algo bonito para Azpeitia».